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Yaşam

Papağan kapısını çaldığı eve sığındı

Merkezde arama kağıdı bulunan papağan 4 gündür sahibi tarafından aranıyordu

15 Ekim 2012 21:57

İngiltere’de evinden kaçtıktan sonra kaybolan papağan Bobby çareyi bir eve sığınmakta buldu. Rastgele bir kapıyı gagasıyla çalan Bobby’i karşısında gören evin sahibi hayatının en sıra dışı deneyimlerinden birini yaşadı.

İngiltere’nin Devon kentinde yaşayan Sarah Purdie evinin kapısını çalarak adeta kendisinden “yardım isteyen” bir papağanla karşılaştı.

Hayvan bakım evine haber veren Purdie kendisine sığınan papağanın sahibi tarafından 4 gündür arandığının farkında değildi.

41 yaşındaki Purdie Bobby adlı papağanla yaşadığı sıra dışı deneyimi İngiliz Daily Mail gazetesine şu sözlerle anlattı:

“Dışarıdan daha yeni gelmiştim ki kapının vurulduğunu duydum. Kapıyı açtım ama kimseyi göremedim. Tam içeri giriyordum ki yerde onu gördüm.

Bir an gerçek olup olmadığını düşündüm. Hayatımda yaşadığım en tuhaf anlardan biriydi. Öyle ki birileri kapımın önüne kamera koyduğundan bile şüphelendim.”

Durumu Woodside Hayvan Bakım Merkezi’ne bildiren Purdie çok geçmeden “davetsiz misafiri” ile ilgili gerçeği öğrendi.

Merkezde arama kağıdı bulunan papağan 4 gündür sahibi tarafından aranıyordu.

Merkez Bobby’nin sahibi Margitta Vilagiova’ya müjdeli haberi verdi ve Bobby zarar görmeden evine geri gönderildi.

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