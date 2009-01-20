İngiltere'de kanser hastalarına bedava ilaç

İngiltere Sağlık Bakanlığı, kanser hastalarına bedava ilaç verileceğini açıkladı.



Halen ilaçlarını alabilmek için reçete başına 7.10 sterlin "reçete ücreti" ödemek durumunda bulunan kanser hastalarının, yeni düzenlemeye göre 1 Nisandan itibaren bu ücreti ödeme zorunlulukları ortadan kalkacak.



Başbakan Gordon Brown'ın geçen eylül ayında yapılan İşçi Partisi kongresinde sözünü verdiği 15 milyon sterlinlik yeni düzenlemeden Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki kanser hastaları da yararlanacak.



Yeni düzenlemeden 150 bin civarında kanser hastasının yararlanması ve bu kişilerin her birinin reçete ücreti olarak ödediği miktarın karşılığı olan ortalama 100 sterlinlik ödemeden kurtulmaları bekleniyor.



Kanser hastaları, Sağlık Bakanlığı'na yapacakları başvuruyla, gelecek beş yıl boyunca kanser ilaçları ve diğer bütün ilaçlar için ödedikleri reçete payından muaf hale gelecek.



Bu arada İngiltere'de hükümetin kanserin yanı sıra diğer bütün uzun süreli hastalıkların ilaçları için de hastalardan alınan reçete paylarını kaldırmayı planladığı, bu mümkün olduğunda 5 milyon hastanın bu tür ödemeler yapma zorunluluğunun ortadan kalkacağı belirtildi.



(AA)

