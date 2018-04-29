T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'de kadınların tepkisini çeken 'aşırı seksi' bakım ürünü reklamı yasaklandı

İngiltere Reklamcılık Standartları Kurumu, kadınların bikini bölgesine yönelik bir ağda ve traş köpüğü ürününün reklamlarını gelen bazı tepkiler sonrası yasakladı. Kararın gerekçesi, kadın vücudunun "aşırı cinselleştirilmesi".

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Reklamcılık Standartları Kurumu (ASA), kadınların bikini bölgesine yönelik bir ağda ve traş köpüğü ürününün reklamlarını gelen bazı tepkiler sonrası yasakladı. Kararın gerekçesi, kadın vücudunun "aşırı cinselleştirilmesi".

Femfresh reklamında kadınlar, mayo ve iç çamaşırlarıyla dans ediyor.

ITV ve Channel 4 televizyon kanallarında da gösterilen reklamda kadınların kasıklarının yakın çekim görüntüleri kullanılmış.

ASA yetkilileri, 17 kişiden reklamla ilgili şikayet aldıklarını açıkladı.

Reklamda kadınların yüzlerinin çekildiği çok az sahne olduğu belirtildi.

Kadınların giydiği mayo ve çamaşırlar benzerlerine oranla daha "teşhir edici" bulundu.

Femfresh markasının sahibi olan İngiltere'deki Church & Dwight şirketi ise reklamın sorumsuzca ya da hakaret içeren görüntüler içermediğini savundu.

Şirketten yapılan açıklamada, 18-34 yaş arası kadınların hedeflendiği reklamda, ürünün bikini bölgesinde pürüzsüzlük sağladığını göstermek için yakın çekimler yapıldığı vurgulandı.

Channel 4 ve ITV televizyonları ise doğrudan reklamla ilgili herhangi bir şikayet almadıklarını ve reklamın kadınları nesneleştirmediği konusunda Church & Dwight ile hemfikir olduklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reklamcılık Standartları KurumuKararınChannelChurchDwightITV

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24