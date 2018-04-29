İngiltere'de kadınların tepkisini çeken 'aşırı seksi' bakım ürünü reklamı yasaklandı

İngiltere Reklamcılık Standartları Kurumu (ASA), kadınların bikini bölgesine yönelik bir ağda ve traş köpüğü ürününün reklamlarını gelen bazı tepkiler sonrası yasakladı. Kararın gerekçesi, kadın vücudunun "aşırı cinselleştirilmesi".

Femfresh reklamında kadınlar, mayo ve iç çamaşırlarıyla dans ediyor.

ITV ve Channel 4 televizyon kanallarında da gösterilen reklamda kadınların kasıklarının yakın çekim görüntüleri kullanılmış.

ASA yetkilileri, 17 kişiden reklamla ilgili şikayet aldıklarını açıkladı.

Reklamda kadınların yüzlerinin çekildiği çok az sahne olduğu belirtildi.

Kadınların giydiği mayo ve çamaşırlar benzerlerine oranla daha "teşhir edici" bulundu.

Femfresh markasının sahibi olan İngiltere'deki Church & Dwight şirketi ise reklamın sorumsuzca ya da hakaret içeren görüntüler içermediğini savundu.

Şirketten yapılan açıklamada, 18-34 yaş arası kadınların hedeflendiği reklamda, ürünün bikini bölgesinde pürüzsüzlük sağladığını göstermek için yakın çekimler yapıldığı vurgulandı.

Channel 4 ve ITV televizyonları ise doğrudan reklamla ilgili herhangi bir şikayet almadıklarını ve reklamın kadınları nesneleştirmediği konusunda Church & Dwight ile hemfikir olduklarını açıkladı.