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Yaşam

İngiltere'de kadın çalışanlar regl izni kullanacak

Yeni uygulamaya geçen şirket, böylece regl tabusunu kırmayı hedefliyor

04 Mart 2016 10:14

İngiltere'de bir şirket, kadın çalışanların iş ortamında daha sağlıklı ve mutlu olmaları için regl dönemi izinlerini başlatıyor. Kararın alınmasında etkili olan yönetici, bu iznin kadın çalışanların daha esnek ve verimli çalışabileceklerini sağlayacağı görüşünde.

Radikal’de yer alan habere göre, Bristol’da kurulan Coexist isimli firma İngiltere’de kadın çalışanlara regl izni sunan sayılı şirketlerden biri olmaya hazırlanıyor. İş gücünün büyük kısmını kadınların oluşturduğu firmanın yöneticilerinden Bex Baxter, Press Association’a yaptığı açıklamada, ‘Bir yönetici olarak çok fazla kadın çalışanın regl döneminde çektiği ağrıya tanık oldum. Bu yüzden izin istemek zorunda kalınca suçluluk duygusuna kapılıyorlar ve durumu dile getirmektense masalarında sessizce oturmayı tercih ediyorlar’ dedi.

Baxter, ‘regl tabusu’nu kırmak için bir şeyler yapmak zorunda olduklarını hissettiklerini dile getirerek, pek çok şirkette erkek çalışanların sayısı daha fazla olduğunu ve uzun çalışma saatleri teşvik edildiğini hatırlattı. Baxter aynı zamanda çalışanların izin kullanmasının işi daha az verimli kıldığı gibi bir yanlış anlaşılma olduğunun da altını çizdi Söz konusu regl izni içinse, bu iznin çalışanların daha çok izin yapmaları anlamına değil daha esnek ve verimli çalışmaları anlamına geldiğini belirtti.

Coexist’in yeni izin politikasının, şirketin hem kadın hem de erkek çalışanları tarafından sevinçle karşılandığı bildirildi.

Bundan önce Nike, 2007 senesinde kadın çalışanlar için regl izni uygulamasına başlamıştı.

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