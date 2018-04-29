İngiltere'de izinsiz bebek sünneti sonrası 3 kişi gözaltında

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 aylık bir bebek annesinden izinsiz sünnet edilince, 3 kişi gözaltına alındı. Anne, oğlunun haklarını korumak için 4 yıldır mücadele verdiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen anne, Temmuz 2013'te oğlunun bezini açtığında bebeğini kan içinde bulduğunu belirtti.

Bebeğin Müslüman babaannesi ve dedesiyle kalırken sünnet edildiğini kaydeden anne, "Bezini açtım ve öyle sarsıldım ki odayı terk etmek zorunda kaldım. Berbattı, her yerinde kan vardı" dedi.

Anne, sünnetten bu yana oğlunun sürekli enfeksiyon geçirdiğini, penisinin şiştiğini ve acıdığını söyledi.

"Sanki yarım sünnet edilmiş gibi. Derinin yarısı hala orada tümüyle alınmamış. Şişiyor, kızarıyor ve bebeğimin canı yanıyor" diye konuştu.

Anne konuyu açtığı kişilerin de ona anlayışla yaklaşmadığını aktardı:

"İki polis memuruyla konuştuğumda 'Benim kocam da sünnetli, bence daha iyi' ya da 'Bebekler göründüklerinden daha dayanıklı, onu daha sert yapar' gibi saçma yorumlarda bulundular. Bu yürek parçalıyıcı. Milletvekillerine bile yazdım ama her seferinde duvara konuşuyormuşum gibi hissettim."

Anne ilk önce sosyal hizmetlere, 24 Kasım 2014'te ise Nottinghamshire polisine haber verdi.

Soruşturma açılmasının ardından olayın bir adli vaka olmadığına karar verildi, olay Genel Tıp Konseyi'ne taşındı.

Anne daha sonra Men Do Complain (Erkekler Şikayet Ediyor) isimli sünnet karşıtı aktivist gruba ve insan hakları avukatı Saimo Chalal'a başvurdu.

Chalal Nottinghamshire polisine bu konuda mektup yazdı.

Avukat Chalal'ın mektubundan sonra polis 21 Haziran'da doktor olduğunu sanılan 61 yaşındaki bir adamı, 44 yaşındaki başka bir adamı ve 47 yaşındaki bir kadını yaralama şüphesiyle göz altına aldı.

Polis daha sonra şüphelileri serbest bıraktı ancak soruşturma sürüyor.