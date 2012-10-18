İngiltere'de işsizlerin sayısı 2,53 milyona düştü

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'ne göre, Ağustos'a kadarki üç aylık sürede ülkedeki işsiz sayısı 50.000 daha azalarak 2,53 milyona geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı rekor düzeye ulaşarak neredeyse 30 milyona ulaşırken, işsizlerin oranı yüzde 7,9'a indi.

İngiltere ekonomisinde durgunluk yaşanmasına rağmen, iktisatçılar yılın 3.çeyreğine ait verilerin büyümeye işaret edeceği inancında.

Kayıtların tutulmaya başlandığı 1971 yılından bu yana çalışanların sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Söz konusu üç aylık dönemde yaşları 16 ile 64 arasında değişenler arasındaki istihdam oranı yüzde 71,3 ile Nisan 2009'dan bu yanaki en yüksek düzeyine ulaştı. Ancak çalışanların oranı, mali kriz ve ardından gelen durgunluk öncesinde, 2008 yılında fırladığı yüzde 73'ü tutturamadı.



BBC ekonomi editörü Stephanie Flanders, İngiltere'de şu anda yaşayanların sayısını

Çalışma Bakanı Mark Hoban, "şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok sayıda insanın çalışıyor olması, bir dönüm noktası" dedi. Hoban "Zor bir ekonomik dönemden geçmemize rağmen, özel sektör yeni işler yaratmaya devam ediyor, yaptığımız reformlar da insanları işe dönmeye teşvik ediyor" diye konuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise, işlerin niteliğini sorguluyor.

Gölge Çalışma Bakanı Liam Byrne BBC'ye yaptığı açıklamada, "insanların çoğu kimi zaman 10 yıla kadar uzayabilen geçici sözleşmelerle çalıştırılıyor" dedi.

Genel seçimden bu yana yaratılan işlerin yüzde 60'ının geçici ya da serbest iş kurmaya dayalı olduğunu belirten Byrne, "İnsanlar kendilerini zora koşuyor ve işe girmek için ne gerekse onu yapıyorlar, hükümetse onlara yardımcı olacak gibi görünmüyor" diye konuştu. (BBC Türkçe)