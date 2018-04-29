İngiltere'de İslamofobik nefret suçlarında ani artış

Guardian gazetesi, son iki ayda yaşanan Manchester Arena ve London Bridge saldırılarının ardından, İngiltere'de Müslümanlara yönelik nefret suçlarının katlanarak arttığını yazıyor.

Gazetenin haberine göre, 22 Mayıs'ta Manchester Arena'da bir konsere düzenlenen intihar saldırısından sonraki hafta, kentteki İslamofobik saldırılar 5 kat arttı.

Nefret suçlarının kaydını tutan Tell Mama adlı grup, saldırıdan önceki hafta kentte İslam karşıtı 25 nefret suçu kaydedildiğini, saldırıdan sonraki hafta ise bu sayının 139'a çıktığını belirtiyor.

Kaydedilen nefret suçlarından birinin mağduru saldırıda yaralananlara tıbbi müdahalede de bulunmuş olan ortopedi cerahı Naveed Yasin. Yasin, çalıştığı Salford Royal Hospital'a giderken, "terörist" denilerek sözlü saldırıya uğramış.

Southampton'da yaşanan bir nefret suçunda ise, bir kadının başörtüsü yırtılmış.

Manchester polisi, İslamofobik nefret suçlarındaki artışın şu an Manchester Arena saldırısı öncesindeki sayılara indiğini belirtiyor.

Gazeteye konuşan emniyet yetkilileri, Pazartesi sabaha karşı Londra'daki Finsbury Park Cami yakınında yapılan saldırı öncesinde de, İslamofobik suçlarda kısa süreli artış olduğunu söylüyor.

Teravih namazı çıkışında bir cemaate yönelik olarak kamyonetle yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Finsbury Park'taki saldırıdan yaklaşık iki hafta önce, London Bridge ve Borough Market'a düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.

Cami yakınındaki saldırı sonrası Müslüman toplumun güvenliğini sağlamak için görevlendirilen polis sayısı artırıldı.

Guardian, Emniyet Müdürlüğü'nün artık haftalık olarak nefret suçlarını kaydedip karşılaştırdığını da yazıyor.

Polisin verdiği sayılara göre, ülkedeki nefret suçlarının yarısından fazlası Müslümanlara yöneliyor.

İngiliz Polis Teşkilatı'nın kayıtlarında, İslamofobik saldırı olarak kaydedilen nefret suçlarının son 4 yılda 343'ten bin 260'a çıktığı görülüyor.

Gazete İngiltere'deki aşırı sağcı eylemlerin sayısının arttığına da dikkat çekiyor.