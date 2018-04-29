İngiltere'de İşçi Partisi'nden seçim bildirgesi: 'İstikamet sol'

İngiltere'de Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı.

Corbyn bildirgede yeni sosyal politikalar ve kamusal hizmetlere destek için 48.6 milyar Sterlin harcanması savunuluyor.

Programda demiryollarının ve su şirketlerinin kamulaştırılması, üniversite harçlarının kaldırılması, ücretsiz çocuk bakımı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, uygun fiyatlı yeni evlerin inşası gibi vaadler bulunuyor.

Beyannameye göre bütün bu projelerin giderleri ise yeni getirilecek vergi sistemi üzerinden elde edilecek gelirle karşılanacak.

Programa göre şirketlerin ödedikleri vergilerde artışa gidilecek, vergi kaçırmanın önüne geçilecek ve yılda 80 bin Sterlin'den yüksek gelir elde edenlere daha yüksek vergiler getirilecek.

Manifestoda İngiliz halkının yüzde 95'inin daha fazla vergi ödemeyeceği sadece yüzde 5'lik çok zengin kesimden daha fazla vergi alınacağı belirtiliyor.

İşçi Partisi beyannameyi 'azınlık değil çoğunluk için' adıyla kamuoyuna sundu.

•İngiltere'deki demiryolları yeniden kamulaştırılacak

•Dokuz su şirketi kamulaştırılacak

•Kamu mülkiyetine dayanan bir enerji sistemine doğru yol alınacak

•Ücretsiz çocuk bakımı yaygınlaştırılacak

•Güvencesizliğe yol açmakla eleştirilen sıfır saat sözleşmeleri son bulacak

•10 bin polis ve 3 bin itfaiyeci işe alınacak

•Göç konusu 'makul bir şekilde' yönetilecek ve ortaya 'sahte hedefler' konmayacak

•Her yıl fiyatı uygun olan 100 bin ev inşa edilecek

•Trident nükleer silah sisteminin yenilenmesi desteklenecek

•İngiltere'deki AB vatandaşlarının durumuyla ilgili derhal bir güvence sunulacak

•AB'den ayrılık, bir anlaşma yapılmadan gerçekleşmeyecek

İngiliz gazeteleri beyannameyi bugün manşetlerine taşıdı ve sayfalarında programla ilgili birçok analize yer verdi.

Haber ve yorumların ortak noktası ise seçim beyannamesinin İşçi Partisi'nin son yıllarındaki en sol çıkışlarından biri olması oldu.

I gazetesi manşetinde 'Corbyn'in keskin sol dönüşü' başlığını kullandı.

Gazete, programın 1980'lerden bu yana açıklanan en radikal parti beyannamesi olduğunu yazdı.

Times gazetesi ise beyannameye tepki gösterdiği haberinde, uzmanların hesaplarına göre vergi hesabının doğru olmadığını, elde edilecek gelirin söz konusu giderleri karşılayamayacağını iddia etti.

Guardian editoryal köşesinde beyannameyi 'cesur bir program' olarak değerlendirdi.

Gazeteye göre, 'bu beyanname Corbyn'e seçimi kazandırmayabilir ancak parti içinde ona desteği güçlendirebilir'.

Gazetenin yazarlarından Owen Jones ise sosyal demokrasinin sadece İngiltere'de değil tüm dünyada bir krizde olduğunu, bu beyannameninse bu krizle baş etmek adına verilmiş bir cevap olduğunu yazdı.

Telegraph'ın ana sayfasında ise, gazetenin yayın yönetmeni yardımcısı Jeremy Warner'ın beyannameyle ilgili görüş yazısı yer aldı.

Warner, yazısında Corbny'i Venezuela'nın 2013'te yaşamını kaybeden solcu lideri Hugo Chavez'e benzetti.

Gazete konuyla ilgili haberini ise 'Corbny'in vergi baskını İngiltere'yi 1950'lere götürecek' başlığıyla yayımladı.

İngiltere'de seçimler 8 Haziran'da yapılacak.

Anketler, Muhafazakar Parti'nin İşçi Partisi'nin açık ara önünde olduğunu gösteriyor.