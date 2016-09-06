İngiltere'de intikam pornosuna 200 soruşturma

İngiltere'de intikam pornosunu suç sayan yeni yasa kapsamında 200 kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı.

Kraliyet Savcılık Kurumu'nun kadınlara karşı işlenen suçları inceleyen raporunda İngiltere'de teşkilatın iş yükünün beşte birini tecavüz, ev içi şiddet ve taciz davalarının oluşturduğu ifade edildi.

'Kadın ve Kızlara Karşı Şiddet' başlıklı rapor 2007 yılından bu yana her sene yayımlanıyor.

İngiltere'de intikam pornosu Nisan 2015 tarihinden bu yana suç sayılıyor.

İntikam pornosu eşlerinden ya da sevgililerinden intikam almak isteyen kişilerin cinsel içerikli görüntülerini internet ortamında izinsiz yaymasına deniyor.

2015-2016 Mart ayları arasındaki bir yıllık sürede raporun bulguları şöyle:

Raporda sosyal medyada intikam pornosunun da dahil olduğu pek çok suçta artış olduğu belirtiliyor.

Kamu soruşturma direktörü Alison Saunders taciz suçlarında soruşturmalardaki değişimin hüküm giyme oranını artırdığını söylüyor.

Saunders tecavüz ve ciddi taciz davalarına bakan uzmanlaşmış birimlere ayrılan kaynağın ikiye katlandığını ve savcıların bu konuda detaylı eğitim aldıklarını söyledi.

Saunders "Bugün tecavüz, ev içi şiddet, taciz ya da çocuk istismarı davalarında soruşturma açılması ve hüküm verilmesi hiç olmadığı kadar mümkün. Ancak kurbanlara verilen hizmet konusunda daha yapılacak işler var" dedi.

İntikam pornosu İskoçya'da Nisan ayında, Kuzey İrlanda'da ise Şubat ayında suç kapsamına alındı.

Kadınlara Karşı Şiddeti Bitirin platformundan Rachel Krys raporu memnuniyetle karşıladı ancak "Bu suça maruz kalan kadınların ve kızların çoğu polise şikayette bulunmuyor ve onlara destek veren özel birimler ayakta durmakta zorlanıyorlar" dedi.

Women's Aid kuruluşunun başkanı Polly Neate soruşturmalarda ve mahkumiyette artışın ardında "şiddet kurbanlarının adli sistem içinde kendilerine daha fazla güvenmelerinin" yattığını söyledi.

Neate "özellikle kurbanlar üzerinde baskıcı kontrolü anlamak için daha fazla çalışılması gerektiğini" söyledi.

BBC muhabiri Danny Shaw kadın ve kızlara karşı suçlar sınıfında erkek ve erkek çocuklara karşı suçların da bulunduğunu ancak kurbanların çok büyük bir bölümünün kadınlar olduğunu söylüyor.

Uzun yıllar ev içi şiddet şikayetlerinin ciddiye alınmadığını söyleyen Shaw, yasal suç kapsamının genişletilmesinden sonra adalet sisteminde kanıt bulma sürecinde önemli bir değişiklik yaşandığını ve savcılığın soruşturma açmaya daha hevesli olduğunu belirtiyor.