İngiltere'de İkinci Musa vakası!

İngiltere’de, 15 yaşındaki bir kızın internette tanıştığı Türk garsonla imam nikâhıyla evlenmesi News of the World gazetesine haber oldu.



Gazete, Jolean Cox adlı genç kızın okulu 2007 yılının Aralık ayında bırakarak Türkiye’ye kaçtıktan birkaç hafta sonra Marmaris’te garsonluk yapan Aytaç Aylanç adlı gençle evlendiğini ve Müslüman olduğunu yazdı.



Jolean’ın evliliğini annesine bir kısa mesajla duyurduğunu kaydeden gazete, annenin kızını, "Kızım son derece olgun. 15 yaşında, ama 25 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip. Biliyorum, bu nikah biraz şaşırtıcı gelebilir, ama hiç değilse burada olduğu gibi sokaklarda, alkol, uyuşturucunun kucağında değil" diye savunduğunu belirtti.



Gazeteye konuşan İngiliz kızı, "evlenerek Türkiye’ye yerleşmesiyle hayatında iyi yönde müthiş bir değişim olduğunu, İslam dinine geçmenin ise İngiltere’de asla yaşamadığı disiplin ve istikrarın hayatında hakim olmasına yardım ettiğini" söyledi.



İngiliz kızının imam nikahıyla evlendiği Aytaç Aylanç, bu evliliği İngiltere’ye göç edebilmek için yaptığı yolundaki iddiaları reddetti. Jolean Cox ise resmi nikah yaptıktan sonra "çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için" İngiltere’ye yerleşebileceklerini söyledi.



Sarah adlı bir İngiliz genç kızının Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç adlı garsonla evliliği, uzun süre iki ülkenin kamuoylarını meşgul etmişti.