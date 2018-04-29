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BBC Türkçe

İngiltere'de iki neo-Nazi grup daha yasaklandı

Tüm faaliyetleri yasaklanan gruplar Scottish Dawn (İskoç Şafağı) ve NS131 (Nasyonel Sosyalist Anti-Kapitalist Aksiyon). 2016'da da National Action adlı grup için benzer bir karar alınmıştı. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, "Rezil ırkçı grubun başka i

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de Scottish Dawn (İskoç Şafağı) ve NS131 (Nasyonel Sosyalist Anti-Kapitalist Aksiyon) adlı iki neo-Nazi grubun faaliyetleri yasaklandı.

Terörle Mücadele Yasası kapsamında yasaklanan bu iki grubun, 2016'da benzer şekilde faaliyetleri yasaklanan National Action'ın (Ulusal Aksiyon) devamı niteliğindeki gruplar olduğu belirtildi.

National Action, söz konusu yasası kapsamında kapatılan ilk aşırı sağ organizasyon olmuştu.

İngiltere'de ırkçı gruplara üye olmak ya da üyelik çağrısında bulunmak kanunla yasaklanıyor.

Cuma günü yürürlüğe girecek olan kanun ile neo-Nazi gruplara üye olanlar 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Scottish Dawn ve NS131 hakkında alınan kararlar ile ilgili olarak, "Rezil ırkçı grubun başka isimler altında gösteri sahnelemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Rudd, "National Action'ın yayılmasını engelleyerek, bu zehirli ideolojinin de yayılmasını durduruyoruz. Bu sayede radikalleşme riski taşıyan kişileri de koruyoruz" diye konuştu.

Hükümet tarafından alınan kararı değerlendiren İngiltere Emniyeti Terrörle Mücadele Birimi Başkanı Mark Rowley, atılan adımın aşırı sağın güçlenmesi tehdidini önlemeye yarayacağını söyledi.

National Action propaganda filmlerinde, şiddet içeren görüntülerin yanında, milletvekili Jo Cox cinayetini geride bırakacak başka eylemler yapılması çağrısında bulunuyor.

Scottish Dawn, kendisini İskoç kimliğini yeniden oluşturmaya çalışan bir sosyal hareket olarak tanımlıyor.

NS131 ise propagandayı sokak çizimleri ve birebir temas yoluyla yaymak için çalışıyor.

İngiltere'de National Action'a karşı yürütülen soruşturma kapsamında Çarşamba günü 11 kişi tutuklanmıştı.

Daha önce Mark Barrett ve Alexander Deakin adlı askerler neo-Nazi faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle yargıç karşısına çıkarılmıştı.

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