İngiltere'de iki kadın iki katlı otobüsü evsizler için konuta çevirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Kasım (DHA) - İngiltere\'de iki kadın, iki katlı bir otobüsü evsizler için yeniden inşa etti.

İngiltere\'nin Portsmouth kentinden Sammy Barcroft ve Joanne Vines, önümüzdeki soğuk kış aylarında evsiz insanların barınabilmesi için iki katlı bir otobüsü yeniden inşa etti ve bir barınak haline getirdi. Barcroft ve Vines\'ın geliştirdiği fikirle yerel topluluktan bir araya gelen yaklaşık 80 kişi, iki katlı bir otobüste büyük değişiklikler yaptı. The Rucksack Project isimli bir iyilik projesini yürüten iki kadın \"iyi bir amaç uğruna\" son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiş olan araçları yaşanabilir konutlara çevirme akımına katıldı.

Tamamlanması sekiz ay süren konut için toplam altı bin pound harcandı. Yapımı tamamlanan konutta evsiz insanların kullanımına açık 12 yatak, bir oturma odası alanı ve bir mutfak bulunuyor. Metro UK\'e konuşan Joanne Vines, \"2016 yılında bir tanıdığım bana, neden bir otobüs alıp onu tekrar inşa etmiyorsun, dedi. Bunun hakkında epey düşündüm ve Ocak ayında sosyal medya hesabımda kullanılmayan otobüs aradığımı paylaştım. Ve şimdi bu projeyi hayata geçirdik\" dedi.

Evsiz insanların kullanımına açılan otobüs, Partsmouth kentinde bulunan St. Agatha Kilisesi\'nin önüne park edilecek ve gelecek yıl boyunca 300 bin insana yardım edebileceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraflı)