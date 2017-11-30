T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de iki kadın iki katlı otobüsü evsizler için konuta çevirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Kasım (DHA) - İngiltere'de iki kadın, iki katlı bir otobüsü evsizler için yeniden inşa etti

30 Kasım 2017 12:42

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Kasım (DHA) - İngiltere\'de iki kadın, iki katlı bir otobüsü evsizler için yeniden inşa etti.
İngiltere\'nin Portsmouth kentinden Sammy Barcroft ve Joanne Vines, önümüzdeki soğuk kış aylarında evsiz insanların barınabilmesi için iki katlı bir otobüsü yeniden inşa etti ve bir barınak haline getirdi. Barcroft ve Vines\'ın geliştirdiği fikirle yerel topluluktan bir araya gelen yaklaşık 80 kişi, iki katlı bir otobüste büyük değişiklikler yaptı. The Rucksack Project isimli bir iyilik projesini yürüten iki kadın \"iyi bir amaç uğruna\" son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiş olan araçları yaşanabilir konutlara çevirme akımına katıldı.
Tamamlanması sekiz ay süren konut için toplam altı bin pound harcandı. Yapımı tamamlanan konutta evsiz insanların kullanımına açık 12 yatak, bir oturma odası alanı ve bir mutfak bulunuyor. Metro UK\'e konuşan Joanne Vines, \"2016 yılında bir tanıdığım bana, neden bir otobüs alıp onu tekrar inşa etmiyorsun, dedi. Bunun hakkında epey düşündüm ve Ocak ayında sosyal medya hesabımda kullanılmayan otobüs aradığımı paylaştım. Ve şimdi bu projeyi hayata geçirdik\" dedi.
Evsiz insanların kullanımına açılan otobüs, Partsmouth kentinde bulunan St. Agatha Kilisesi\'nin önüne park edilecek ve gelecek yıl boyunca 300 bin insana yardım edebileceği tahmin ediliyor.
(Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAPortsmouthSammy BarcroftJoanne VinesBarcroftVinesThe Rucksack ProjectTamamlanmasıYapımıMetro UKBununOcakVeEvsizPartsmouthSt Agatha KilisesiFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24