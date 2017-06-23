İngiltere'de idrardan elektrik üretti

İngiltere’nin Bristol kentinde bilim insanları idrardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştirdi. Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.

CNNTürk'ün haberine göre, Bristol Robotics şirketinin tasarladığı sistemde elektro-aktif mikroorganizmalarla dolu silindirler bulunuyor.

Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki bakterilerle besleniyor. Bu sırada da elektronlar açığa çıkıyor.

Sistem hafta yapılan Glastonbury Müzik Festivali'ne gönderilen bazı seyyar tuvaletlerde denenecek.