T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de idrardan elektrik üretti

Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki bakterilerle beslendiği sırada elektronlar açığa çıkıyor

23 Haziran 2017 12:31

İngiltere’nin Bristol kentinde bilim insanları idrardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştirdi. Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.

CNNTürk'ün haberine göre, Bristol Robotics şirketinin tasarladığı sistemde elektro-aktif mikroorganizmalarla dolu silindirler bulunuyor.

Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki bakterilerle besleniyor. Bu sırada da elektronlar açığa çıkıyor.

Sistem hafta yapılan Glastonbury Müzik Festivali'ne gönderilen bazı seyyar tuvaletlerde denenecek.

ETİKETLER

İngiltereBilimİdrarElektrikÜrettiMikrorganizma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24