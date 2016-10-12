İngiltere'de hükümete 'Brexit stratejisi' baskısı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi hükümete ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) stratejisini açıklaması için baskı yapıyor. Parti, sorduğu 170 soruya yanıt verilmesini istedi.

İşçi Partisi'nin Dışişleri Sözcüsü Emily Thornberry, sorularını bugün Avam Kamarası'nda yapılan özel oturumu öncesi Brexit'ten sorumlu bakan David Davis'e gönderdiklerini söyledi.

BBC'ye konuşan Thornberry "Bu ülke adına önemli kararlar vermek için kapalı bir odaya girip, kendi aralarında tartışıp ve gizli kalmasını istedikleri bir tür planla oradan çıkmayı düşünen bir hükümetimiz var. Biz bugün hükümetin yanıtlamasını beklediğimiz 170 soruyu yayınlıyoruz ve Brexit süreci resmen başlatılmadan önce bunlara cevap vermesini ya da ne azından bir fikri olmalarını bekliyoruz" dedi.

Brexit sürecinin "düzgün" şekilde denetlenmesini isteyen İşçi Partisi'nin açıklığa kavuşturulmasını istediği konular arasında; ticaret yöntemleri, AB ülkelerinden göçün nasıl yönetileceği, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının hakları ve 2020 sonrasına kadar AB bursları alan kişilere ne tür tazminatlar verileceği yer alıyor.

İşçi Partisi ayrıca Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır kontrollerinin, istihdam haklarının ve çevresel korumaların nasıl düzenleneceğinin de açıklığa kavuşmasını istiyor.

İşçi Partisi'nin 170 sorusu, İngiltere hükümetinin Mart ayı sonundan önce Brexit'i başlatma takviminde, her güne bir soru denk gelecek şekilde hazırlandı.

Ana muhalefet partisi, Brexit için Parlamento onayına gerek olmadığı görüşünde.

Ancak AB'den ayrılmanın "İngiltere için bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan parti, Brexit müzakareleri başlamadan önce "detaylı ve şeffaf bir tartışma" yapılmasında ısrarlı.

Birleşik Krallık, 23 Haziran'da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Başbakan Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin yıllık konferansında, Brexit müzakerelerine Mart ayı sonundan önce başlayacaklarını açıklamıştı.