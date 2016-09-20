İngiltere'de hiç bu kadar az sigara içen olmamıştı

İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Kurumu, ülkede sigara içen yetişkin sayısının yüzde 16,9 ile tarihinin en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Uzmanlara göre bu düşüşte elektronik sigara kullanımının artması etkili oldu.

2012 yılında yetişkinlerin yüzde 19,3'ü kendisini sigara içicisi olarak tanımlarken, 2015'te bu oran yüzde 17'nin altına indi.

Resmi verilere göre İngiltere'de bir milyondan fazla kişi sigarayı bırakmak için elektronik sigara denedi. 700 bin kişi ise reçete ile satılan nikotin bantları ve sakızları kullandığını söyledi.

2,5 milyondan fazla kişi, sigarayı bırakmayı denediyse de yalnızca beşte biri başarılı olabildi.

Halk Sağlığı Kurumu'na göre her şeye rağmen 2015, İngiltere'nin sigarayı bırakma konusunda en başarılı olduğu yıl. Çünkü ülkede 6 yıl önce sigarayı bırakmayı deneyip de başarabilen kişilerin oranı 7'de 1 civarındaydı.

İngiltere'de elektronik sigara kullanımının artmasından bu yana, sigarayı bırakmak için kullanılan nikotin bandı ve sakızının kullanım oranı da azaldı.

Ülkede 2014 ve 2015 yıllarında 1 milyon 300 bin kişi reçeteyle alınan sakız ve bantları kullanıyordu.

Halk sağlığı uzmanları, sigarayı bırakmak için en etkili yolun hâlâ reçeteyle satılan ilaçlar ve Halk Sağlığı Kurumu'nun yerel birimlerinden alınacak profesyonel yardım olduğunu vurguluyor.

Kurumdan Rosanna O'Connor, "Sigara içme oranındaki azalma tek bir sihirli yöntemin sonucu olarak değil 10 yıldan uzun süredir uygulanan politikaların etkisiyle gerçekleşti" dedi.

Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dr Gina Radford ise "Sigara kullanan kişilerin kendilerine yapacakları en büyük iyilik sigara bırakmak olacaktır. Günümüzde sigarayı bırakmak için daha önce hiç olmadığı kadar yardım ve destek mevcut" diye konuştu.