'İngiltere'de her iki kişiden biri kanser olacak'

Kanser araştırmaları üzerine çalışmalar yürüten "Cancer Research UK" derneğinin araştırma, Birleşik Krallık'taki her 2 kişiden birinin hayatlarının bir döneminde kansere yakalanacağı bulgusuna ulaştı.

Cancer Research UK'den yapılan açıklamada, önceden kullanılan hesaplama yönteminde ülkedeki her 3 kişiden birinin kanser olacağını tahmin edildiğini, farklı bir hesaplama yöntemine dayandırılan yeni araştırmanın ise bu veriyi değiştirdiği bildirildi.

Nvt.com'da yer alan habere göre, insanların yaşam sürelerinin uzamasıyla kanser teşhislerindeki artışının doğru orantılı olacağı kaydedilen açıklamada, kansere yakalanma riskiyle kanseri yenme oranın da arttığı belirtildi.

Açıklamada, bireylerin yaşam biçimlerinin iyileştirmesinin, kilo verme ve sigarayı bırakmanın, kansere yakanmayı engelleme üzerinde etkisi olduğu ifade edildi.

Verilere göre, Birleşik Krallık'ta kadınların yaklaşık yüzde 48'i, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 54'ü kansere yakanma riski taşıyor. Kanser riskini arttıran etkenler arasında obezite, kırmızı et tüketimi ve sigara kullanımı ilk sıralarda yer alıyor.

Kadınlarda akciğer kanseri vakaları giderek daha fazla görülmeye başlarken, göğüs kanseri kadınlar arasında en yaygın, prostat kanserinin ise erkekler arasında en yaygın görülen kanser tipleri olarak dikkat çekiyor.