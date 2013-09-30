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Çevre

İngiltere'de hem domates hem de patates üreten bitki tanıtıldı

Bünyesinde hem domates hem de patates üreten ve 'TomTato' adı verilen bitki, İngiltere piyasasına sunuldu. Üretici firma, bitkinin aşılama yöntemiyle geliştirildiğini ve genetik olarak değiştirilmediğini açıkladı

30 Eylül 2013 20:40

Çeviri: Varsan Çekiç

Bünyesinde hem domates hem de patates üreten ve "TomTato" adı verilen bitki, İngiltere piyasasına sunuldu. Aşılama yöntemiyle geliştirilen ve genetik olarak değiştirilmediği belirten bitki ürettiği domateslerin toplanma zamanı geldiğinde, patateslerin de topraktan çıkarılabileceği belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre, merkezi İngiletere'nin Ipswich kasabasında bulunan ve bahçe bitkileri üreten firma Thompson and Morgan, melez bitkilerinin genetik olarak değiştirilmediğini belirtti. Benzer bitkilerin İngiltere'de daha önce de üretildiğini belirten firma, ancak melez bitkinin ilk defa ticari ölçeklerde üretildiğini açıkladı.

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nden Guy Barter, bitkiye "ilgiyle" baktığını söyleyerek, bu bitkilerin "aşılama" olarak bilinen bir teknikle üretildiğini ve önceki denemelerden çıkan ürünlerin tadında problemler olduğunu belirtti.

BBC'ye bitki hakkında konuşan Barter, "Bitkiye büyük bir ilgiyle bakıyoruz çünkü Thompson and Morgan, kaybedecek çok şeyi olan saygın bir firma. Ancak bu bitkinin onlar için değerli olduğunu göz ardı etmem. Geçmişte bu bitkilere güvenmezdik ancak yakın yıllarda aşılama tekniğinde ciddi gelişmeler yaşandı. Pekçok insanın bahçelerinde fazla boş alan yok ve bu tip bir bitkinin, onların ilgisini çekeceğini düşünüyorum" dedi.

Thompson and Morgan'ın direktörü Paul Hansord, bitkinin geliştirilmesi için on yıl çalışıldığını belirterek, bitkinin ürettiği domateslerin alışveriş merkezlerinden alınan domateslerden daha lezzetli olduğunu iddia etti.

Aşılamanın işe yaraması için domates gövdesi ile patates gövdesinin aynı kalınlıkta olması gerektiğini ve bunu başarmanın zor olduğunu söyleyen Hansord, "Çok ustalık gerektiren bir operasyon. Benzer ürünleri daha önce gördük ancak yakından bakıldığında o ürünler, domates ve patatesin aynı saksıyı ekilmesinden oluşuyor. Bizim bitkimiz tek gövdeli bir bitki ve patates yaprakları üretmiyor" diye açıkladı.

Bitkinin bir sezon boyunca hayatta kaldığını açıklayan firma, domateslerin toplanmaya hazır olduğu zamanda, patateslerin de topraktan çıkartılabileceğini belirtti.

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