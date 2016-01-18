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Dünya

İngiltere'de hastanelere, şekerli gıdalar için vergi geliyor

Hastane kafelerinde aşırı şekerli içecek ve yiyeceklere yüzde 20 oranında vergi getirilmesi planlanıyor

18 Ocak 2016 17:50

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ülkede artan obezite sorunuyla savaşmak için hastaneler ve sağlık merkezlerinde "şeker vergisi" uygulaması planlıyor.

NHS direktörü Simon Stevens, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada NHS kafelerinde aşırı şekerli içecek ve yiyeceklere yüzde 20 oranında vergi sözü verdi.

Uygulama aşamalı olarak başlayacak ve 2020'ye kadar tüm NHS tesislerinde hayata geçirilecek.

İngiltere Başbakanı David Cameron de ulusal çapta bir şeker vergisinin düşünülebileceğini söyledi.

 

20-40 milyon sterlin getiri

 

Simon Stevens şeker vergisinin başta şekerli içecekler için geçerli olacağını, bunun yılda 20-40 milyon sterlin getirisinin olabileceğini belirtti.

NHS direktörü bu ek geliri, kendi 1,3 milyon çalışanının sağlığına harcamak istediklerini belirtti.

İngiltere'de kötü beslenme alışkanlıkları, hayat tarzına bağlı engellenebilir ölümler kategorisinde sigarayı geçmiş durumda.

Ve bu konuda bir önlem alınmazsa, büyük ölçüde bedava olan sağlık sistemine gelecekte, örneğin Tip 2 diyabet gibi hastalıkların artışı ile muazzam bir yük bindirebileceğinden endişe ediliyor.

Stevens "Sadece bu ülkedeki insanların ve çocukların iyiliği değil, aynı zamanda NHS kurumunun sürdürülebilirliği de söz konusu" dedi.

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