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Dünya

İngiltere’de hastalara cinsel tercihleri sorulacak

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – İngiltere, İskoçya ve Galler’in kamusal sağlık hizmetleri otoritesi National Health Service (NHS) 16 yaş ve üzerindeki hastalara yeni NHS kuralları gereği cinsel tercihlerini soracak

15 Ekim 2017 14:46

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – İngiltere, İskoçya ve Galler’in kamusal sağlık hizmetleri otoritesi National Health Service (NHS) 16 yaş ve üzerindeki hastalara yeni NHS kuralları gereği cinsel tercihlerini soracak. 
Yeni düzenleme hakkında yapılan açıklamada NHS hiç kimsenin bu sorulara cevap vermeye zorlanmayacağı, sorunun amacının ise ‘hiçbir hastaya ayrım yapılmamasını sağlamak’ olduğu söylendi. NHS sözcüsü “Bu uygulama hastaların aldığı bakım üzerinde hiçbir şey değiştirmeyecek. Eşitlik Kanunu uyarınca tüm sağlık kurumları ve yerel otoriteler hastalara ayrım yapmadan gerekli bakımı sağlamak zorundadır” dedi.
Yeni yönetmelik uyarınca sağlık profesyonelleri hastalara “Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi sizi en doğru şekilde açıklıyor?” sorusu yönlendirilecek. Yanıt seçenekleri ise “heteroseksüel veya straight, gay veya lezbiyen, biseksüel, diğer, emin değil, belirtilmemiş, bilinmiyor” olacak.  

 

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