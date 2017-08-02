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Spor

İngiltere'de 'hakemi aldatmaya çalışan futbolcular' için devrim gibi karar!

Maçın gidişatına doğrudan etki etmeyen pozisyonlarda ceza verilmeyecek

02 Ağustos 2017 17:19

Premier Lig Yönetimi, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerle bulunan oyuncuları cezalandırmaya hazırlanıyor. Bundan böyle hakemi aldatıp takımına avantaj sağlayan oyuncular, 2 maç men cezası alacak.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Premier Lig 'de yeni sezondan itibaren hakemi kandırmaya yönelik hareket yapan oyunculara ceza geliyor. Bundan böyle ceza sahası içinde temas olmadan kendisini yere bırakma gibi maçın sonucuna doğrudan etki eden hareketler yapan oyuncular, 2 maç men cezası alacak. Maçın gidişatına doğrudan etki etmeyen pozisyonlarda ceza verilmeyecek.

Bir oyuncu 2 maç ceza aldıktan sonra aynı hareketi tekrarlarsa cezası katlanarak artacak. Cezanın verilip verilmeyeceğine eski oyuncular, eski menajerler ve eski hakemlerden oluşan 14 kişilik bir panel karar verecek. Cezanın geçerli olması için 14 kişinin de onayı aranacak.

Rakibinin hakemi aldatması nedeniyle kırmızı kart gören oyuncular ise bir sonraki hafta takımlarındaki yerlerini alabilecek. Premier Lig Yönetimi yeni sezonda doping kontrollerini de sıklaştırma kararı aldı. 2017-18 sezonunda toplam 5 bin doping testi yapılacak. Geçen sezon oyuncular üzerinde toplam 3 bin test yapılmıştı.

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