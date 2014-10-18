İngiltere'de haftanın maçı; 5 gol, 4 penaltı, 1 kırmızı kart

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasındaManchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadele 4-1 ev sahibi Manchester City'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 13, 20 ve 68'de penaltıdan, 75'de Sergio Agüero attı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Tottenham'ın tek sayısı ise 15. dakikada Christian Eriksen'den geldi.

İki penaltı kaçtı

Mavi beyazlıların bütün gollerini Aguero atarken (Dk.13, 20 penaltı, 68 penaltı ve 75) aynı futbolcu, 32. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi. Tottenham'da ise Roberto Soldado 62. dakikada bir penaltıdan faydalanamadı.

Tottenham'ın Arjantinli stoperi Federico Fazio ise 67. dakikada hakem Jonathan Moss'tan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçtaki 21 faulün 4'ünde penaltı oldu

Manchester City, maç boyu yüzde 62 ile topa sahip olurken, maçtaki toplam 21 faulün 4'ünün penaltıya sebebiyet vermesi ilginç bir durum oluşturdu. Ayrıca, Manchester City takımının kaleye çektiği 19 şuttan 11'ini çerçeveyi bulması etkileyici bir sonuç ortaya çıkardı.

Tottenham 11 puanda kaldı

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 17'ye yükseltirken, Tottenham 11 puanda kaldı. Manchester City, gelecek hafta Londra'da West Ham'a konuk olacak. Tottenham ise iç sahada kuzey takımı Newcastle United ile karşılaşacak.