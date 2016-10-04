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BBC Türkçe

İngiltere'de güneş panelleri kömürden çok enerji üretti

Ülkede bu yıl 6 ay boyunca ilk kez güneş panelleri kömürden yüzde 10 fazla enerji üretti. İngiltere'de güneş paneli kullanan ev sahiplerinin ve şirketlerin sayısı artıyor.

04 Ekim 2016 21:23

İngiltere'de güneş paneli kullanan ev sahiplerinin ve şirketlerin sayısı hızla artıyor.

Ülkede bu yıl 6 ay boyunca ilk kez güneş panelleri kömürden yüzde 10 fazla enerji üretti.

Özellikle iklim değişikliği konusunda haberler yayımlayan Carbon Brief adlı internet sitesi, İngiltere'de güneş panellerinin Mart ayından Ağustos ayı sonuna dek 7 bin gigawatt saat elektrik ürettiğini açıkladı.

Bu, kömürün ürettiği 6 bin 300 gigawatt elektrikten yüzde 10 daha fazla.

Ancak uzmanlar, kış aylarında güneş ışığının azalmasının ve ısınma ile aydınlatmaya talebin artmasının tüketicileri kömüre yönlendireceğini söylüyorlar.

Artık sadece internet üzerinden yayın yapan İngiliz Independent gazetesine konuşan Yenilenebilir Enerji Birliği (REA) Başkanı James Court, güneş enerjisinin en ucuz enerji kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti.

James Court, "5 yıl önce güneş enerjisinin kömür enerjisini geçmesi düşünülemezdi bile. İstatistikler ev sahiplerinin ve şirketlerin giderek daha fazla güneş paneli kullandıklarını gösteriyor" dedi.

Court sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş enerjisine olan talep enerji depolama sistemleri üretildikçe artıyor ama potansiyelini tamamıyla açığa çıkarabilmemiz için hükümetin desteğine ihtiyacımız var."

İngiliz hükümeti geçen yıl 'şiddeti azaltılmamış' kömür enerjisi kullanan elektrik santrallerini 2025 yılına kadar kapatacağını açıklamıştı.

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