İngiltere'de gündem Altınordu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - İngiltere\'nin önde gelen gazetelerinden olan The Guardian, Türkiye\'nin altyapı merkezi olarak görülen Altınordu\'yu mercek altına aldı.

TFF 1\'inci Lig\'de mücadele eden İzmir ekibi, Avrupa\'da gündem olmaya devam ediyor. Birçok gazete ve internet sitesi tarafından özel olarak incelenen Altınordu, son olarak İngiltere\'nin The Guardian gazetesine konu oldu. İzmir ekibinin tesisleri ve yaptığı çalışmalar üzerine yapılan araştırmada, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan röportajı da yer aldı.

ÖZKAN: \"KULÜP SLOGANIMIZ; İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, İYİ FUTBOLCU\"

The Guardian\'a konuşan Özkan, \"Hedefimiz 2019-2020 sezonunda Süper Lig\'de yer almak. 2023-2024 sezonunda ise Avrupa kupalarında yarışmayı planlıyoruz. Oyuncularımızı yurt dışına gönderip, A Milli Takım\'ın yararına hareket ediyoruz\" dedi.

Özkan ayrıca kulüp sloganlarının, \"İyi insan, iyi vatandaş, iyi futbolcu\" olduğunu söyledi.

The Guardian gazetesi araştırmanın devamında Altınordu\'nun genç yıldız adayı Berke Özer üzerinde de durdu. 17 yaşındaki futbolcuya, \"Türk Donnarumma\" diyen gazete, Özkan\'ın şu açıklamasını ekledi: \"Biz Berke\'nin Avrupa\'da forma giymesini istiyoruz. Manchester City bize bir teklif yaptı. Neler olacağını göreceğiz.\"