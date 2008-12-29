İngiltere’de grip alarmı

İngiltere'de, Avrupa'da hızla yayıldığı bildirilen öldürücü Avustralya gribi için alarm verildi.



Öldürücü H3N2 Brisbane virüsünün İngiltere'de son 8 yılın en ağır gribine yol açacağı uyarısında bulunan uzmanlar, bu yıl etkisini erken hissettirmeye başlayan virüsün özellikle ocak-mart döneminde daha etkili olacağını bildirdi.



Avrupa Grip İzleme Projesi tarafından yapılan açıklamada, 2007 yılında Avustralya'da etkili olan ve 6 kişinin ölümüne yol açan virüsün hızla yayıldığına dikkat çekilirken, hastalığın Portekiz'de yüksek, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda ve İspanya'da orta yoğunlukta olacağı belirtildi. Açıklamada, 2ribin 11 Avrupa ülkesinde daha yayılma gösterdiği kaydedildi.



Uzmanlar, virüsün geçen yıl Avustralya'da 6 çocuğun ölümüne yol açtığını hatırlatıyor.



(AA)