T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İngiltere’de grip alarmı

İngiltere'de, Avrupa'da hızla yayıldığı bildirilen öldürücü Avustralya gribi için alarm verildi.

29 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de, Avrupa'da hızla yayıldığı bildirilen öldürücü Avustralya gribi için alarm verildi.

Öldürücü H3N2 Brisbane virüsünün İngiltere'de son 8 yılın en ağır gribine yol açacağı uyarısında bulunan uzmanlar, bu yıl etkisini erken hissettirmeye başlayan virüsün özellikle ocak-mart döneminde daha etkili olacağını bildirdi.

Avrupa Grip İzleme Projesi tarafından yapılan açıklamada, 2007 yılında Avustralya'da etkili olan ve 6 kişinin ölümüne yol açan virüsün hızla yayıldığına dikkat çekilirken, hastalığın Portekiz'de yüksek, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda ve İspanya'da orta yoğunlukta olacağı belirtildi. Açıklamada, 2ribin 11 Avrupa ülkesinde daha yayılma gösterdiği kaydedildi.

Uzmanlar, virüsün geçen yıl Avustralya'da 6 çocuğun ölümüne yol açtığını hatırlatıyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24