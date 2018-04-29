İngiltere'de 'Grenfell Tower' incelemeleri: Yangın testini geçemeyen bina sayısı 27'ye ulaştı

24 katlı Grenfell Tower adlı bir sosyal konutta geçen hafta çıkan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası başlatılan incelemede toplam 15 bölgedeki 27 binanın yangın güvenlik testlerini geçemediği açıklandı.

Bu açıklama, Londra'nın Camden Belediyesi sınırlarında bulunan ve güvenlik testlerinden geçemediği açıklanan bir binanın tahliye edilmesi sonrası geldi.

Yerel yetkililer, Chalcots isimli binada bulunan 650 daireyi, "gerekli" düzeltmeler yapılana dek boşaltmaktan başka çareleri olmadığını açıkladı.

Başbakan Theresa May, tahliye edilen insanlara kalacakları yerlerin ayarlanacağını söyledi.

Ancak Cumartesi günü itibarıyla 83 kişinin evlerinden ayrılmayı reddettiği ifade ediliyor.

Camden'daki sosyal konutun 'acil güvenlik önlemleri' nedeniyle boşaltılacağı aktarıldı. Kulelerdeki dış cephe kaplamasının değiştirileceği de ifade edildi.

Çalışmaların dört ya da beş hafta sürmesinin beklentiği belirtildi.

Camden'ın 50 yıllık sakini Michelle Urquhart, yaşadığı Bray Tower binasının kolay tutuşan cephe kaplamasından yapıldığını öğrendikten sonra 'çok öfkeli' olduğunu söylemiş ve "Bizi duymazdan geliyorlardı. 'Her şey çok güzel, burası ateşe dayanıklı' diyen mektuplar alıyorduk. Sonra bugün, binada ortasında politen olduğunu söyledikleri bir mektup attılar" demişti.

Urquhart, "Tüm komşular delirdi, bize neden başından beri dürüst olmadıklarını bilmek istiyoruz. Eğer ne olduğunu bilmiyorlarsa bize garanti vermemeleri gerekirdi" diye konuşmuştu.

Testlerden geçemediği açıklanan binaların bulunduğu şehirler arasında Manchester ve Portsmouth da bulunuyor.

Bu 27 binanın dış cephe kaplamasının Grenfell Tower gibi kolay tutuşan malzemeden yapıldığı tespit edildi.