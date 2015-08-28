İngiltere'de göçmen rekoru kırıldı



İngiltere'de bu yoğunlukta bir göç daha önce hiç görülmemişti. Yeni bir rekor kırıldı. 2014 yılının mart ayıyla 2015 yılının mart ayı arasında ülkeye 330 bin göçmen giriş yaptı. Bir önceki döneme göre İngiltere'ye gelenlerin sayıları böylece 94 bin civarında artış gösterdi. Göçmenler İngiltere'ye özellikle AB ülkelerinden geliyor. Başı Polonyalılar çekiyor. Ancak Romanya ve Bulgaristan'dan gelenlerin sayıları da azımsanacak gibi değil. AB üyeliğinden kaynaklanan serbest dolaşım hakkından istifade eden çok sayıda Rumen ve Bulgar da, çalışmak üzere bu ülkeye geliyor. Tüm bu gelişmeler muhafazakâr iktidarda ise hayal kırıklığına neden oluyor. Çünkü Başbakan David Cameron" bundan dört yıl önce halka göçmen sayısını azaltma sözü vererek, "Eğer bugün açıkladığımız tedbirleri uygulayabilirsek, göçü 1980'ler ve 90'lardaki seviyesine çekebiliriz. O zaman net göçümüz yüzbinlerle değil onbinlerle ifade edilecektir" diye konuşmuştu.

Bu varsayım gerçekleşmedi. Nitekim Göç Müsteşarı James Brokenshire, daha sonra gelişmelerin tasarladıklarından farklı yönde seyir ettiğini itiraf etmek zorunda kalmış, özellikle AB'den gelen göçmenler ve yüksek tahsillerini tamamlayan yabancı öğrencilerin ülkelerine dönmemeleri nedeniyle göçmen sayısının düşmediğini ifade etmişti. Ancak müsteşar, sözlerinin arkasında olduklarını ve göçü azaltma yönündeki çabalarını sürdüreceklerini de sözlerine eklemişti.

İngiltere AB üyeliğini tartışıyor

AB'den gelen yoğun göç İngiltere'nin Birlik üyeliğini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda belirleyici rol oynuyor. Çünkü Londra'nın işçilerin serbest dolaşımlarına itirazı var. Ülkedeki AB karşıtları göçün denetlenmesinde ülke bağımsızlığının yeniden tesisi için Birlik'ten çıkılması yönünde baskılarını artıyor. Nitekim İngiltere, AB'de kalıp kalmayacağını 2017'ye kadar referandumla karara bağlayacak.

Muhafazakâr milletvekili Peter Bone, yeni göç rakamları doğrultusunda yaptığı değerlendirmede, serbest dolaşımın iptal edilmesi halinde İngilizlerin AB'de kalmayı tercih edeceklerini ileri sürdü.

Almanya'dan destek

Ancak AB Komisyonu ve Almanya serbest dolaşım hakkının pazarlık konusu yapılmasına karşılar. Aynı şekilde İngiltere'de ekonomi çevreleri de serbest dolaşımı destekliyor.

İngiltere Otomotiv Sanayicileri Birliği Başkanı Mike Hawes, serbest dolaşıma neden gereksinim duyduklarını, "Geçen yıl üyelerimiz arasında anket düzenledik. Mutlaka AB'de kalmak istediklerini bildirdiler. Onlar serbest dolaşımdan memnunlar. Otomotiv sektöründe kalifiye eleman açığımız var. İngiltere'deki bu boşluğu doldurmak için tüm Avrupa'da mühendis aranıyor" sözleriyle açıkladı.

Son verilere bakıldığında, İngiltere'ye Almanya'dan daha az mültecinin geldiğini görmek mümkün. Üstelik bu göçmenlerin sadece yüzde 4'ü iltica etmeyi amaçlıyor. Buna karşın İngiltere hükümeti, sığınmacıların AB ülkelerinde eşit dağılımlarını düzenlemek amacıyla getirilmesi planlanan kota uygulamasına ise kesin dille karşı çıkıyor.