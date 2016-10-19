İngiltere’de göçmen çocuklara diş kontrolü önerisine tepki

İngiltere'de Diş Hekimleri Birliği, Muhafazakâr Partili bir milletvekilinin, Calais kampından İngiltere'ye gelen çocuklara, yaşlarını tespit etmek için diş kontrolü yapılması önerisine tepki gösterdi.

İngiltere-Fransa sınırındaki Calais göçmen kampında kalan çocuklardan bazıları ebeveynleriyle bir araya gelmek için bu hafta İngiltere'ye gitmeye başladı.

İngiliz medyası ise bu çocuklardan bazılarının aslında yetişkin olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Haberlerin ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı, çocukların yaşlarının belirlenmesi için ek kontrollerin yapılacağını belirtti.

Fransız yetkililerin, Calais'de kalan çocukları İngiltere'deki ebeveynleriyle bir araya getirmeye çalışan İngiliz yardım kuruluşu Citizens UK'in hazırladığı bir listeyi onaylaması ardından, ilk çocuk grubu İngiltere'ye bu hafta gitti.

Ancak bu çocuklardan bazılarının fotoğraflarının bazı İngiliz gazetelerinde, çocukların yaşlarını sorgulayan başlıklarla yayımlanması tartışma yarattı.

Hükümet partisi milletvekili David Davies, 'çocuklardan birinin göz çevresinde çizgiler vardı ve benden daha yaşlı görünüyordu' diyerek şüphelerini dile getirmişti.

Çocukların yaşının tespiti için ek kontroller yapılması gerektiğini belirten Davies, diş kontrolünü de önerdi.

İngiltere Diş Hekimleri Birliği ise bu öneriye tepki gösterdi.

Birlik adına açıklama yapan bir sözcü, bunun yaşı belirlemek için yanlış bir yöntem olduğunu ama aynı zamanda sağlık amacıyla değil de farklı bir nedenle insanların röntgeninin çekilmesinin uygunsuz ve etiğe aykırı olacağını söyledi.

Fransız yetkililer kampın bu yılın sonuna kadar kapatacağını açıklamıştı.