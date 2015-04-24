İngiltere'de genel seçimler için geri sayım başladı



İngiltere'de 7 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerin son virajına girilirken ülkenin geleceğine dair soru işaretleri de artıyor. İşçi Partisi lideri Ed Miliband'ın eleştiri odağında ise başbakan David Cameron vardı.

Ed Miliband, kendisinin başbakan seçilmesi halinde ülkesinin Avrupa'ya karşı izlediği “dar bakış açılı ve soyutlayıcı” politikayı sona erdireceğine dair söz verdi. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın “kendi partisini dahi kontrol etmekten aciz olduğunu ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) yükselişinden korktuğu için İngiltere'yi Avrupa'nın dışına ittiğini” söyleyen Miliband, İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde Avrupa'da yeniden liderlik hedefini izleyeceğini ve Avrupa'daki reformları da ciddi bir biçimde gündemine alacağını vurguladı.

Miliband ayrıca Avrupa'dan soyutlanmanın İngiliz vatandaşlarının yaşamlarını olumsuz etkileyeceğini, bu nedenle de partisinin Birliği terk ederek ülkesinin ulusal çıkarlarını asla tehlikeye atmayacağını söyledi.

Eski enerji bakanı olan Miliband geçmişte yapılan askerî müdahalelerden ders çıkarılması gerektiğini de vurguladı ve Akdeniz'deki mülteci dramını 2011'de Libya'ya yapılan askerî müdahalenin ardından izlenen yetersiz savaş sonrası politikalarına bağladı.

Cameron seçmenini geri kazanmak istiyor

Öte yandan Muhafazakar Parti lideri David Cameron, tekrar iktidara gelmeleri halinde Birleşik Krallık içinde en yüksek nüfusa sahip ülke olan İngiltere'deki yasa koyuculara daha geniş yetkiler vereceği ayrı bir gelir vergisi oranı uygulanacağı taahhüdünü verdi.

Partisi parlamentonun feshinden önce 59 sandalyeli İskoç parlamentosunda sadece tek sandalyeyle temsil edilen Cameron, İskoçya'daki bağımsızlık referandumu öncesi ülkeye daha fazla söz hakkı verileceğini kaydetmişti.

Ne var ki Cameron seçimler yaklaşılırken İngiltere parlamentosunun yetkilerinin İskoçya'ya verilecek bu ayrıcalıklı konumu dengeler nitelikte olması gerektiğini savunduğunu söyledi.

Başbakan, bu duruma örnek olarak da gelir vergisi uygulamasını gösteriyor. Yakında İskoç yasa koyucunun İngiltere'yi etkileyen vergi oranları konusunda karar alabilir hale geleceğini, ancak İngiltere'nin İskoçya'daki oranlar hakkında söz sahibi olamayacağını hatırlatan Cameron bu durumu ‘'adaletsiz'' olarak nitelendirdi ve partisinin seçim beyannamesinde yer alan ‘'İngiliz yasaları için İngiliz oyları'' vizyonuyla bu sorunun aşılacağını söyledi.

Cameron'un bu hamlesinin arkasında, İskoçya'ya tanınan haklara içerleyen Muhafazakâr Parti seçmeninin yatıştırma düşüncesinin yattığı belirtiliyor.

Yapılan anketlere göre Muhafazakâr Parti ile İşçi Partisi'nin oy oranları başa baş gidiyor.