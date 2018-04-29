T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'de evsizlik 'ulusal kriz' haline geldi

İngiltere'de milletvekillerinden oluşan bir komite, evsizliğin ülkede ulusal bir kriz haline geldiğini ve hükümetin bu soruna yaklaşımının kayıtsız olduğunu açıkladı. Ülkede sokakta yaşayan 9 bin, geçici barınma mekanlarında kalan 78 bin kişi var.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de milletvekillerinden oluşan bir komite, evsizliğin ülkede ulusal bir kriz haline geldiğini ve hükümetin bu soruna yaklaşımının kayıtsız olduğunu açıkladı.

Parlamentodaki Kamu Muhasebesi Komitesi raporuna göre İngiltere'de 9 bin kişi sokakta yaşıyor. Sabit bir evi olmayan, geçici barınma mekanlarında kalan ailelerin sayısı ise 78 bin.

Evsiz ebeveynlere sahip çocukların sayısı ise 120 bin civarında.

Çeşitli partilerden vekillerin birlikte yer aldığı komiteye göre evsizlere ev sunma imkanları yetersiz. Hükümet ise sorunu çözebilmek için bir milyar sterlinden fazla kaynak ayırdıklarını söylüyor.

İngiltere'de evsiz tanımı sokakta yaşayanları, hostellerde ve geçici barınma mekanlarında kalan bireyleri kapsıyor.

Komitenin yayınladığı rapora göre geceleri sokaklarda uyumak zorunda kalan insanların sayısı 2011'den beri yüzde 134 arttı. Geçici barınma mekanlarında kalanların sayısı ise aynı süreçte yüzde 66 artış gösterdi.

Komitenin başında bulunan İşçi Partisi milletvekili Meg Hillier, hükümetin evsizlere yönelik politikasının bir fiyasko olduğunu söyledi:

"Hükümet evsizliğin nedenleri ve sonuçlarını anlamak, bununla mücadele etmek için daha fazla çaba göstermeli."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamu Muhasebesi KomitesiSabitHükümetKomiteninGeçiciPartisiMeg Hillier

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24