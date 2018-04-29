İngiltere'de evsizlik 'ulusal kriz' haline geldi

İngiltere'de milletvekillerinden oluşan bir komite, evsizliğin ülkede ulusal bir kriz haline geldiğini ve hükümetin bu soruna yaklaşımının kayıtsız olduğunu açıkladı.

Parlamentodaki Kamu Muhasebesi Komitesi raporuna göre İngiltere'de 9 bin kişi sokakta yaşıyor. Sabit bir evi olmayan, geçici barınma mekanlarında kalan ailelerin sayısı ise 78 bin.

Evsiz ebeveynlere sahip çocukların sayısı ise 120 bin civarında.

Çeşitli partilerden vekillerin birlikte yer aldığı komiteye göre evsizlere ev sunma imkanları yetersiz. Hükümet ise sorunu çözebilmek için bir milyar sterlinden fazla kaynak ayırdıklarını söylüyor.

İngiltere'de evsiz tanımı sokakta yaşayanları, hostellerde ve geçici barınma mekanlarında kalan bireyleri kapsıyor.

Komitenin yayınladığı rapora göre geceleri sokaklarda uyumak zorunda kalan insanların sayısı 2011'den beri yüzde 134 arttı. Geçici barınma mekanlarında kalanların sayısı ise aynı süreçte yüzde 66 artış gösterdi.

Komitenin başında bulunan İşçi Partisi milletvekili Meg Hillier, hükümetin evsizlere yönelik politikasının bir fiyasko olduğunu söyledi:

"Hükümet evsizliğin nedenleri ve sonuçlarını anlamak, bununla mücadele etmek için daha fazla çaba göstermeli."