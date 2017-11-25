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Dünya

İngiltere'de evsizler için otomat uygulaması başlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) - İngiltere, özel olarak evsiz insanlar için tasarlanan ilk otomat makinesini sokaklara yerleştirmeye hazırlanıyor

25 Kasım 2017 14:57

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) - İngiltere, özel olarak evsiz insanlar için tasarlanan ilk otomat makinesini sokaklara yerleştirmeye hazırlanıyor.
İngiltere\'de evsizler için faaliyet gösteren Action Hunger isimli yardım kuruluşu tarafından geliştirilen otomat uygulaması ile evsiz insanlar günde üç kez otomattan ihtiyaçlarını alabilecek. İngiltere\'nin Nottingham kentindeki Broadmarsh alışveriş merkezinin önüne kurulacak ilk otomatın içinde sandviç, temiz havlu, taze meyve ve çorap gibi evsiz insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ürünler bulunacak.
Aralık ayının ilk haftasında yerleştirilmesi planlanan otomat makinelerine erişim, izlenebilen kartlar tarafından sağlanacak. Action Hunger ile birlikte çalışan The Friary ekibi, ilk otomata erişim sağlanabilmesi için yaklaşık 100 kişiye, West Bridgford bölgesindeki merkezlerinde kartları dağıtacak ve kart sahipleri, otomatı kullanmaya devam edebilmek için haftada bir kez Friary merkezine gidip kartlarını yenileyecek. Friary Genel Müdürü Sam Crawford konuyla ilgili, \"Kartları dağıtmada önceliğimiz zor şartlar altında yaşayanlar olacak. Bu yeni girişimle, sokaklarda yaşayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlara yardımcı olacağız\" dedi. (Fotoğraflı)

 

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