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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de erken seçime parlamento onayı

İngiltere Başbakanı May’in erken seçim önerisi parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi.

19 Nisan 2017 23:42

İngiltere Başbakanı Theresa May'in erken genel seçim önerisi İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada onaylandı. Genel seçimin 8 Haziran'a alınması önerisine 522 milletvekili kabul oyu verirken 13 milletvekili karşı çıktı.

Siyasi rakiplerini "siyasi oyunlar oynamak ve yakında AB ile başlanacak Brexit müzakerelerinde İngiltere'nin elini zayıflatmakla" suçlayan May, parlamentodaki bölünmüşlüğün erken seçimi zorunlu kıldığını belirtmiş ve ''Brexit ve sonraki süreçte ülkenin ihtiyaç duyduğu güçlü ve istikrarlı liderliği güvence altına almak için seçimlere ihtiyaç olduğunu" savunmuştu.

Öte yandan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, daha önce erken seçime gidilmeyeceğini defelarca vurguladığını söylediği May'i, "güvenilmez bir başbakan" olmakla suçladı.

"Erken seçim Brexit müzakerelerini etkilemez"

Siyaset Bilimci Simon Usherwood, erken seçimin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) müzakerelerindeki duruşunda ise önemli bir değişikliğe yol açmayacağı kanısında. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Usherwood, ''erken seçimlerin Avrupa politikasıyla ilgili olmadığını, yalnızca iç politikayı ilgilendirdiğini'' savundu.

Usherwood'a göre May, İşçi Partisi'nin zayıflıklarından faydalanarak kendi güç tabanını genişletmek istiyor.

Öte yandan erken seçimlerin Brexit sürecini uzatabileceği kaydedildi. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claue Juncker'ın sözcüsü, 22 Mayıs'ta başlatılması planlanan resmi müzakerelerin 8 Haziran sonrasına ertelenmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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