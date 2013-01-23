İngiltere'de erkekler arasında intiharlar artıyor

İngiltere'de Ulusal İstatistik Enstitüsü'nce yayımlanan son rakamlara göre 2011 yılında 6045 kişi intihar etti. İntihar edenlerin sayısı, 2010'a göre 437 kişi artarken, 6045 kişiden 4552'sinin erkek olduğu belirtildi. Bu kadınlara kıyasla iki kattan da fazla ve 2002'den bu yanaki en yüksek rakam.

En yüksek intihar oranı 30-44 yaş arası erkeklerde görüldü. Verilere göre, bu yaş grubunda intihar eden erkek oranı 100 bin kişide 23.

Her iki cinsiyet açısından ortalama alındığında, 2011'de her 100 bin kişiden 11,8'i intihar etti. 2010'da bu oran 11,1'di.



45-59 yaş grubundaki erkekler arasında da intihar oranı yüksek çıktı. Bu grupta 2006'da 100 binde 21,7 oran intiharlar, 2011'de 22,2'ye çıktı.

İngiltere'deki erkekler arasında intiharlar 1980'lerde artış kaydetmeye başladı. Tüm yaş gruplarındaki erkeklerde en yüksek intihar oranı 100 bin kişide 21,9 ile 1988'de görüldü.

Kadınlardaysa, tüm yaş gruplarında intiharlar son 31 yıldır düşmeye devam ediyor. 2011'de yaşamına son veren kadınların sayısı yine 1493 oldu.

İntihar etme olasılığı en yüksek kadın grubunun 45-59 yaşlarında olduğu kaydedildi. Son 30 yıldır İngiltere'de kadınlar arasında intiharlar erkeklere kıyasla sürekli düşük çıkıyor.

(BBCTürkçe)