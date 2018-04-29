İngiltere'de erkek seks işçisi olmak

Yapılan hesaplamalara göre İngiltere'de 100 bin seks işçisi bulunuyor ve bunların yüzde 20'sini erkekler oluşturuyor. Erkek seks işçilerinin bazıları bu tercihin hayatlarını olumlu etkilediğini söylüyor, ancak birçoğu bu yolu "hayatta kalabilmek için" tercih ediyor.

Londra'nın doğusunda öğleyi biraz geçmiş durumda ve Daniel ilk randevusunu tamamladı.

10 yıl önce üniversiteyi bırakarak seks işçiliğine başlayan Daniel, o zamandan beri de bu işi yapıyor.

BBC'ye konuşan Daniel, "Genellikle bekar erkeklerle birlikte oluyorum" diye anlatmaya başlıyor:

"Birlikte olduğum erkeklerin çoğu açık bir şekilde eşcinsel. Ancak aralarında çok sayıda evli olan erkek de var ve ne yaptıklarını gizliyorlar."

Daniel müşterilerinin 35 ila 85 yaşları arasında değiştiğini anlatıyor. İnternet sitesi üzerinden kendisine ulaşanlara, "masaj, cinsel ilişki ve tüm gece" olarak fiyat veriyor.

İngiltere'de para karşılığı seks yapmak yasa dışı değil. Ancak sokakta müşteri aramak veya genelev işletmek yasak.

Erkek seks işçilerinin ise yüzde 80'inin internet ortamında bir hesabı var.

Daniel bu yolun daha güvenli olduğunu söylüyor ve korunmasız seks ile kimyasal seks denilen uyuşturucu içeren birliktelik tekliflerini reddettiğini söylüyor.

Ancak birçok kişi bu riskleri göze alıyor.

İngiltere'de erkek seks işçilerinin en fazla olduğu kent Manchester.

Erkekler Odası isimli yardım kuruluşunda çalışan Hayley Speed, "Onlara ne zaman bu işe başladığını sorduğumuzda aldığımız cevap genellikle '14 veya 15' oluyor" diyor ve ekliyor "Bu cinsellik değil, bu çocuk istismarı".

Speed, çocuk veya yetişkin olsun, birçok seks işçisinin istismar edildiğini anlatıyor.

İnterneti kullanarak seks işçiliği yapan kişiler arasında yapılan son bir araştırma, yüzde 12'lik bir oranın geçen 5 yıl içinde cinsel saldırıya uğradığı sonucunu açıkladı.

Yardım kuruluşu çalışanı Speed, birçok seks işçisi erkeğin tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırıyı ciddiye almadığını ve polise bildirmediğini söylüyor.

Ona göre, birçok erkek seks işçisi, bunun işin doğasında olduğunu düşünüyor ve "bu tür aşırı davranışları kendi zihninde normalleştiriyor"

Speed'in de aralarında olduğu yardım kuruluşu çalışanları, Manchester'daki kanallar bölgesinde, haftada iki gece çalışma yapıyor.

Kuruluşun yöneticisi Fergal McCollough, bu bölgedeki seks işi çalışanlarının savunmasız durumda olduğunu, bazılarının evsiz, çoğunun ise günü az bir parayla geçirmek zorunda kaldığını söylüyor.

Tyler, seks işçiliğine böyle bir ortamda başladığını anlatıyor.

Ailesinin eşcinsel olduğu için onu reddetmesi üzerine geldiği Manchester'da bir hafta içinde kendini bu bölgede bulmuş.

"Gecede bir iki kişi ile başladı daha sonra sayı artmaya başladı. Öyle bir noktaya varıyorsunuz ki artık düşünmüyorsunuz"

Tyler, içkisine ilaç atan bir kişi tarafından otelde tecavüze uğradığını da BBC'ye açıklıyor:

"Otele vardığımda, içeride bir kişi vardı. Uyandığımda ise yatakta çıplaktım ve etrafımda dört çıplak erkek vardı".

Tyler, polise gitmeyeceğinden emin oldukları için bu dört adamın çok rahat olduğunu ve tecavüz sonrası ayrılmasına izin verdiklerini de anlatıyor:

"Umurlarında bile değildi gidişim. Sanırım erkek olduğum için, bunun kadına tecavüz kadar kötü bir şey olmadığını düşündüler ama aslında bu tamamen aynı".

Manchester Emniyet Müdürü Shaun Donnellan, "erkeğe tecavüzün birçok olayda bildirilmediğini" söyleyerek kurbanlara polise başvurma çağrısı yaptı.

Tyler, yaşandığını iddia ettiği tecavüz olayını da polise bildirmedi. Şu anda normal bir işte çalışıyor ve arada sırada seks işçiliği yapıyor.