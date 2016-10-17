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Spor

İngiltere'de 'domuz'lu protesto!

Charlton Athletic ve Coventry City taraftarları, kulüp sahiplerinin hisselerini satmasını istiyor

17 Ekim 2016 12:59

Kulüp yönetiminden memnun olmayan iki İngiliz kulübü Charlton Athletic ve Coventry City'nin taraftarları, yöneticileri protesto etti.

Maçın ilk dakikasında sahaya binlerce oyuncak domuz atarak yönetimlerin aç gözlülüğüne vurgu yapan iki takımın taraftarları, maça ara verilmesini sağladı.

Coventry taraftar temsilcisi Jan Mokrzycki, "İnsanların sesimizi duymasını sağlamak için böyle bir yola gittik, milyonlarca kez olduğu gibi bağırmak çare olmazdı" ifadelerini kullandı. İki takımın taraftarları da kulüp sahiplerinin hisselerini satarak kulübü terk etmesini istiyor.

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