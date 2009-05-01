İngiltere'de domuz gribi vaka sayısı 8'e yükseldi

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanan domuz gribi vakası sayısı 8'e yükseldi.



Bakanlığın son açıklamasında düne kadar 5 olan domuz gribi vaka sayısını 8'e çıkaran 3 yeni vakanın 2'sinin başkent Londra, 3. ise Newcastle'da ortaya çıktığı bildirildi.



Londra'daki vakalardan birinin Islington bölgesinde yaşayan 23 yaşında, diğerinin de Westminister bölgesinden 29 yaşında gençler olduğu belirtildi.



8 hastanın da halen hastanelerde tedavi görmekte olduğu ve tedaviye iyi yanıt verdiği ifade edilen açıklamada, 230 olası domuz gribi vakası üzerindeki tespit çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.



Sağlık Bakanı Alan Johnson, İngiltere'de sağlık otoritelerinin virüsü kontrol altında tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti ve önceliklerinin hastalığın yayılmasını önlemek olduğunu vurguladı.



Bu arada Galler;de de, 19 kuşkulu vaka üzerinde incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.



Kuzey İrlanda;da ise 6 kişiye, domuz gribi olabileceği kuşkusuyla tedbiren antiviral ilaç kullandırılmaya başlandığı duyuruldu.

