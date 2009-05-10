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Yaşam

İngiltere’de domuz gribi vaka sayısı 55’e yükseldi

10 Mayıs 2009 23:26

İngiltere'de 7 domuz gribi vakası daha tespit edildiği, böylece H1N1'den hastalananların sayısının 55'e çıktığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, yeni vakaların 2'sinin Londra'da ve ülkenin doğusunda erişkin kişilerde tespit edildiğini kaydetti.

Diğer 5 vakanın da, Londra'daki bir okulda 4 çocuk ile bir erişkinde görüldüğü belirtildi. Yetkililer, bu okulun geçen hafta başka öğrencilerde hastalığın teşhis edilmesi üzerine kapatıldığını kaydettiler.

Hastalığın görüldüğü bu okuldaki öğrenci ve personele antiviral ilaç tedavisi başlatıldığı bildirildi.

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