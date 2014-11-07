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Kültür-Sanat

İngiltere’de dile en çok dolanan şarkılar araştırıldı

İngiltere’de son 70 yılda çıkan şarkılar arasında en akılda kalıcı 20 şarkı belirlendi

07 Kasım 2014 15:45

Amsterdam Üniversitesi ve Manchester’da bulunan Endüstri ve Bilim Müzesi’ndeki araştırmacıların ortak çalışmasına göre, en akılda kalıcı şarkı, İngiliz pop müzik grubu Spice Girls’ün 1996’da piyasaya çıkan “Wannabe” adlı parçası.

Karnaval’daki habere göre, neden bazı şarkıların kolayca dilimize takıldığını ve neden bazılarını defalarca dinlememize rağmen asla ezberleyemediğimizi ortaya koyan çalışmaya 12 bin kişi katıldı. Katılımcılara son 70 yılın en iyi 40 şarkısı dinletildi.

Araştırma için bir oyun geliştirildi. Oyuna katılan 12 bin kişiye seçilen 40 şarkı sırasıyla dinletildi. Şarkı başladığından itibaren, şarkıyı hatırladıkları anda durdurmaları ve şarkının devamını getirmeleri istendi. Uygulanan bu oyun / testin sonucunda en hızlı şekilde hatırlanan şarkılar ortaya çıktı.

Katılımcıların en çok aklında kalan parça olan Spice Girls’ün 1996 yılındaki hit parçası “Wannabe”nin klibi:

 

 


İşte kafamızda yıllar geçse de çalmaya devam eden o 20 şarkı:

Spice Girls, "Wannabe"
Lou Bega, "Mambo No. 5"
Survivor, "Eye Of The Tiger"
Lady Gaga, "Just Dance"
ABBA, "SOS"
Roy Orbison, "Pretty Woman"
Michael Jackson, "Beat It"
Whitney Houston, "I Will Always Love You"
The Human League, "Don't You Want Me"
Aerosmith, "I Don't Want To Miss A Thing"
Lady Gaga, "Poker Face"
Hanson, "Mmmmbop
Elvis Presley, "It's Now Or Never
Bachman-Turner Overdrive, "You Ain't Seen Nothin' Yet"
Michael Jackson, "Billie Jean"
Culture Club, "Karma Chameleon
Britney Spears, "Baby One More Time"
Elvis Presley, "Devil in Disguise
Boney M., "Rivers of Babylon"
Elton John, "Candle in the Wind"


 

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