İngiltere'de depresyon ve anksiyete yaşı 5'e indi

Chris Robinson ve David Fenton

BBC News

Sussex bölgesinde ruh sağlığı araştırma grupları 18 yaş altı 1000'den fazla kişiyle çalışırken, Solent bölgesinde 324 genç terapiye yönlendirildi.

Geçen senenin Nisan ayından Eylül'e kadar Fluoxetine, diğer bir adıyla Prozac kullanımı Oxfordshire bölgesinde % 26, Berkshire bölgesinde ise % 13 oranında artış gösterdi.

İngiltere parlamentosu çocuk ruh hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere 22 milyon sterlin ek kaynak açıkladı.

Uzmanlar çocukların maruz kaldığı stres düzeyinin işsizlik, maddi problemler ve aile baskısı nedeniyle artmakta olduğu görüşünde.

Şubat ayında Sussex'teki NHS Çocuk ve Yetişkin Ruh Sağlığı Servisi (CAMHS) tahminen on bir yaş altı 330 çocuk ve on iki ile on sekiz yaş arası, depresyon ve anksiyete bozukluğu olan 830 genç ile çalıştığını açıkladı.

Sağlık uzmanlarının ve ailesinin onayıyla BBC, Sussex'te anksiyete tedavisi gören sekiz yaşındaki Jack'in terapi merkezindeki odasına girdi.

Güçlü bir anneden ayrı kalma korkusu olan Jack 18 aylık olduğundan beri çocuk davranış uzmanlarının gözetimi altında.

Çocuk psikoloğu Jo Russell Jack'ın anksiyetesinin tahminen doğumundan hemen sonra başladığını söyledi.

Russell, Jack'in ailesinde iş bulma sorunları ve maddi sıkıntılar nedeniyle yoğun stres çekildiğini söylüyor. Anne ve babasının Jack daha beş yaşına basmadan ayrılması da aile içi sıkıntılara eklenmiş.

Jack elini sıkıca bantladıktan sonra oyuncaklarını da bağlayıp onları yerden dokuz metre yüksekte olan camdan sarkıttığı gözlemlendi.

Psikolog Russell bu durumu, "Jack camdan sarkıttığı oyuncak hayvanları güvensizlik pozisyonuna sokuyor", diye açıkladı.

"Acaba bu küçük oyuncaklar yere inmeyi başarabilecekler mi?"Russell'ın açıklamasına göre bu oyun süresince o ve Jack insanların özgüvensizlikleriyle nasıl başa çıkabilecekleriyle ilgili konuşmayı başardılar.

Jack'in annesi Joy, ona eşyalar fırlatıp kapıya delikler açan oğlunu çok iyi tanıdığını ve oğlunun daha o yaşta diğer çocuklardan farklı olduğunu fark ettiğini anlattı.

Joy, Jack'i bir yaya benzeterek gittikçe gerilip dayanamadığı yerde patladığını söyledi.

Annesi oğlunun oldukça sevgi dolu ve şefkatli olabildiğini ve öyleyken herşeyin muhteşem olduğunu, ancak buna tamamen zıt bir yanı da bulunduğunu açıkladı.

Anne yıllarca süren terapiden sonra Jack'in gelişme gösterdiğini ancak hala ruh halinin çok sık değiştiğine dikkat çekti.

Eylül 2010 ile Ağustos 2011 arasında, en genci 5 yaşında olan ve depresyon problemiyle boğuşan 324 genç Southampton ve Portsmouth bölgelerini de kapsayan NHS Solent Merkezi'ne yönlendirildi.

Merkez, 16 yaş ve altı 378 hastanın depresyon tedavisi için değil, ruh ve akıl sağlığı tedavisi için oraya gönderildiğini açıkladı.

Bu ruh ve akıl sağlığı terapileri içinde bilişsel davranış terapisi, anksiyete kontrolü, ve sanat ve oyun terapisi de yer almakta.



'Yerleşik problemler'



2 yaşında olan, merkezin en genç hastası, uzman çocuk psikoterapisine yönlendirildi.

Solent NHS Trust Merkezi'nde çalışan çocuk klinik psikoloğu Barbara Inkson, o bölüme gönderilen çocuk sayısında sene boyunca %10 artış görüldüğünü söyledi.

Ancak merkezin veri tabanında sadece hastanın oraya yönlendirme nedeni yer alabiliyor, sonraki teşhisler yazılamıyor.

Inkson, "depresyon, anksiyete bozukluğu, ve obsesif-kompulsif bozukluğun dahil olduğu duygulanımsal bozukluk seviyelerinin başka yönlendirmelerle birlikte artış gösterdiğini" belirtiyor.

Bir yardım derneği olan Genç Beyinler, çocukların gözünü korkutmamak için tedavilerin ruh ve akıl sağlığı merkezlerinde yapılmasındansa okul ve günlük hayatta bu tedavilere daha çok yer verilmesinin daha olumlu sonuçlar vereceğini öne sürdü.

İngiltere hükümeti çocuk ruh sağlığına ilişkin çalışmalarda kullanılmak üzere, 22 milyon pound ek kaynak açıkladı.

Bu para önümüzdeki 3 yıl içinde psikolojik terapileri geliştirmek ve sosyal hizmet görevlilerini daha iyi eğitmek için kullanılacak.

İngiltere geneline bakıldığında beş ile 16 yaş arasında her 10 çocuktan birinde klinik ruh sağlığı sorunları bulunmakta. Uzun dönemli ruh sağlığı sorunları olan yetişkinlerin yarısı bu bozuklukların ilk belirtilerini14 yaşından erken gösterdi.

Genç Beyinler'in başkanı Sarah Brennan "bu gibi ruhsal sorunlarla boğuşulmaya çocukken ne kadar erken başlanırsa, zaman ilerledikçe bu sorunların artıp yerleşme ihtimali o kadar düşük olur" diyor.

Brennan "tüm bir yetişkin kuşağının akıl ve ruh sağlığı bozukluğu çekmemesi için, çocuk ve gençlerin bu bozukluklarını erken yaşta düzeltmeye yatırım yapılması oldukça önemli" diye ekliyor.