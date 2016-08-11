İngiltere'de çalışma hayatında 'en çok ayrımcılığa uğrayan kesim' Müslüman kadınlar

İngiltere parlamentosunda milletvekillerinin hazırladığı bir rapor, ülkede ekonomik olarak en dezavantajlı kesimin Müslüman kadınlar olduğunu ortaya koydu.

Kadınlar ve Eşitlikler Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre ülkede Müslüman kadınların işsiz kalma olasılığı, kadınların geneline göre üç kat fazla.

Milletvekilleri hükümete, bu eşitsizliği gidermek için harekete geçme çağrısı yaptı.

Hükümetten tarafından yapılan açıklamada, "İlerleme sağlıyoruz. Mesela 2011'e kıyasla çalışma hayatından yüzde 45 daha fazla Müslüman kadın var. Ama yapılması gereken daha fazla şey olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Komite, Müslüman kadınların çalışma hayatında, hem cinsiyetleri, hem etnik bir azınlıktan olmaları hem de Müslüman olmaları nedeniyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Raporda Müslüman kadınların yaşadığı dezavantaj durumunun en önemli nedeninin din olduğu belirtildi.

Başörtüsü etkisi

Raporda, "Aynı eğitim düzeyine sahip ve dil becerilerine sahip olsalar bile işsiz kalma olasılıkları beyaz Hıristiyan kadınlara oranla yüzde 71 daha fazla" ifadesi yer aldı.

Milletvekilleri, Müslüman kadınların iş başvurularında dini veya kültürel nedenlerle giydikleri elbiseleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını da belirtti.

Raporda, ayrımcılık korkusu ve çalışma arkadaşlarının düşmanca tavırlarına yönelik korku ve algı nedeniyle Müslüman kadınların bazı işlere başvurmadığı da aktarıldı.

Milletvekilleri şirketlerden, iş başvurularında, başvuru yapanlarının isimlerinin görünmediği bir sistem üzerinden seçim yapıp adayları iş mülakatlarına çağrılmalarını istiyor.

Zira milletvekilleri, beyazların adını çağrıştıran isimlerin mülakatlara çağrılma ihtimalinin daha fazla olduğunu belirtiyor.

Raporun aktardığı verilere göre İngiltere'de kadınlar arasında işsizlik oranı yüzde 5 iken bu oran Müslüman kadınlar arasında yüzde 16.