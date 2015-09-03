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Dünya

İngiltere'de çalışanlara sigara molası yasaklanıyor mu?

Belediye yetkilileri, yasağın çalışanların sağlığını koruyacağını ve verimliliği arttıracağını savunuyor

03 Eylül 2015 22:32

İngiltere’de bir belediye, çalışanlarının mesai saatleri içerisinde sigara içmesini engelleyecek bir öneri üzerinde duruyor. Önerinin hayata geçmesi durumunda çalışanlar sigara molasına çıkamayacak hatta elektronik sigara bile içemeyecek,

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; İngiltere'de Nottinghamshire Belediyesi, çalışanlarının mesai saatleri içinde sigara içmesini yasaklamayı planladığını açıkladı. Önerinin belediye meclisinde destek bulması halinde, belediye çalışanları sigara molasına çıkamayacak, işe gelirken giderken sigara içemeyecek.

Elektronik sigaraları da kapsayacak yasak, belediyeye ait tüm binalarda, tesislerde, arazide ve araçlarda geçerli olacak. Belediye yetkilileri, yasağın çalışanların sağlığını koruyacağını, verimliliği artıracağını ve hastalık izinlerini azaltacağını savunuyor.

Belediye çalışanlarının bağlı olduğu Unison sendikası, yasağın uygulanamayacağını savunurken, belediye yetkilileri çalışanlarının sağlığını koruma yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Belediyenin Kamu Sağlığı Başkan Yardımcısı John Tomlinson, "Sigara hala kamu sağlığının bir numaralı düşmanıdır" dedi.

Belediyenin yaklaşık 9 bin çalışanı var.

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