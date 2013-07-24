İngiltere'de büyük bahis; müstakbel kralın adı ne olacak?

Yeni doğacak bebeğin ismi genelde anne karnındayken belli olur. Ama İngiltere'de kraliyet ailesinin üyesi olarak dünyaya geldiyseniz bir süre isimsiz dolaşmanızda bir beis görülmüyor.

Kraliçe'nin oğlu Prens Charles'ın doğumunda, isminin ne olacağı yaklaşık bir ay boyunca halkın tahminler yürüttüğü gizli bir muamma olarak kalmıştı.

Charles ile Diana'nın ilk oğulları 1982'de dünyaya geldiği zaman, bu kadar bekletmeyip, ismini doğumdan yedi gün sonra William olarak açıklamışlardı.

Şimdi William baba oldu ve bebeğin ismi konusunda en azından bir süre ser verip sır vermeme sırası kendisinde.



George mu, James mi?



Dün Charles'ın dede oluşunu kutlayanlar torununun ismini sorduğunda, ''Henüz kesinlik kazanmadı'' yanıtını aldılar.

Kate ve William'ın bebeklerinin ismi konusunda hala karar veremediğini düşünmek zor. Muhtemelen, gelenek yerini bulsun diye biraz bekliyorlar.

Bu esnada, bir ismi olmasa da bebeğin ünvanı şimdiden belli. Cambridge Dükü olarak anılacak.

Kraliyet, tahtın geçmiş sahiplerinin yerleşik adlarını kullanmaktan yana olduğundan, Cambridge Dükü'ne yeni nesillerin popüler erkek isimlerinden birinin verilmesi beklenmiyor.



Müşterek bahisi çok seven İngilizler, bebeğin ismi konusunu da bahse açtı.

En çok para konan iki seçenek, George ve James. Her iki isim de eski krallara ait olan tarihi isimler.



Soyadı belli



William ve Kate, daha modern bir çift görüntüsü çizseler de, isim konusunda geleneklerden ayrılmaları beklenmiyor.

Kraliyetten olunca, İngiltere'de soyadına ihtiyaç duymuyorsanız.

Fakat yeni bebeğin, ileriki yaşlarda evlilik gibi durumlarda resmi belgelere girecek bir soyadı şimdiden var.

Kraliçe'nin resmi internet sitesine göre Cambridge Dükü'nün soyadı, Mountbatten-Windsor olacak.

BBCTürkçe