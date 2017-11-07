İngiltere'de bulunan kalıntılar memeli hayvan soyunun sırlarını ortaya çıkarıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Mezozoik zamanın üç alt bölümünden sonuncusu olan

Kretase Dönemi\'nden kalma bir taşın üzerinde bulunan iki \"diş\"in, bir memeli hayvan türü olan Eutheria (Plasentalı Memeliler) Avrupa\'daki atalarını belirleyebileceği düşünülüyor.

Portsmouth Üniversitesi\'ndeki taşılbilimciler, İngiltere\'nin güney batısında yer alan Dorset\'teki, günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen ve \"Tebeşir Dönemi\" olarak da bilinen Kretase Dönemi taşlarında iki adet diş buldu.

Bulunan dişlerin, soyu insanlara kadar uzanan bir memeli hayvan türüne ait olduğu ve daha önce Çin\'de bulunan fosil kalıntılardan da yola çıkılarak, memeli hayvan soyunun bilinen jeolojik tarihte daha da eskiye dayandığı söylendi.

Porstmouth Üniversitesi lisans öğrencisi Grant Smith\'in, bir kalıntı bulma amacıyla incelediği kreate taşlarında bulduğu dişlerin iki farklı memeli hayvana ait olduğunu belirten araştırma lideri Doktor Steven Sweetman, Smith\'in bulduğu dişlerin memeli hayvan soyuyla ilgili yeni bulgular ortaya çıkardığını söyledi.

Sweetman bulunan dişlerin, modern memeli hayvanları kapsayan Plasentalı Memeliler grubuna ait olduğunu ve hayvan kalıntılarının Dorset\'te bulunması sebebiyle hayvanlara \"Durlstodon\" ve \"Durlstotherium\" isimlerinin verildiğini söyledi.

Bulunan yeni fosil kalıntıları, eski memeli hayvanların soyuyla ilgili olan anlayışı tümüyle değiştirebilir.

Bilim insanları Mezozoik çağda yaşayan memeli hayvanların fare benzeri kemirgenlerden oluştuğunu düşünürken araştırmacılar, edindikleri son bilgiye göre Jura Çağı\'nın sonlarına doğru memeli hayvanların, su samuru benzeri yarı suda yaşayan ve köstebek benzeri diğer memelilerle çiftleşerek oldukça büyük bir çeşitlilik yarattıklarına ulaşılabiliyor.

İnsanlardan mavi balinaya kadar çeşitliliği olan plasentalı memeli hayvan kalıntılarının İngiltere\'de oldukça nadir bir durum.

Kökleri olmadan bulunan dişler etkileyici olarak görünmese de, bilim insanları dişlerin şekilleri sayesinde hayvanların hangi döneme ait olduğunu söyleyebiliyor, hatta bir avuç dişle yeni bir cins adlandırabiliyor. (Fotoğraflı)