İngiltere'de bulunan 4 okul, öğrencilerinin oruç tutmasını yasakladı

İngiltere'nin bakenti Londra'da bulunan 4 ilkokul, Müslüman öğrencilerin oruç tutmalarının okul saatleri dahilinde yasak olduğu bilgilendirmesini içeren bir açıklama yayınladı. olarak ise; öğrencilerin sağlık durumları gösterildi.

Buzzfeed'de yer alan habere göre; Müslüman öğrencilerin aileleri, Doğu Londra'da yer alan Barclay İlkokulu Müdürlüğünce yazılan mektupla bilgilendirildi.

Mektupta; okul müdürü Wright öncelikle, Müslüman alemi için yılın çok önemli bir dönemi olduğunun ve öğrencilerin küçük yaşta dinin kurallarını öğrenmeleri ve yerine getirmeleri açısından da eğitilmeleri gerektiğinin farkında olduklarını ve Ramazan'ın bu anlamda yadsınamaz bir değerde olduğunu belirtti. Ama ne var ki, Müslüman öğrencilerin okul saatlerinde oruç tutmalarına yönetim olarak izin veremeyeceklerini, çünkü sağlıklarından sorumlu eğitimciler olarak bunu riske edemeyeceklerini dile getirdi.

Daha önceki deneyimlerinden örnekler veren okul müdürü: "İslam'da da, bireyin sağlığı her şeyin önünde tutulur ve biz daha önce öğrencilerimizde birtakım hastalık sorunları yaşamak durumunda kaldık, bayılanlar, aç kalanlar, derse devam edemeyen öğrenciler oldu."

Bu noktada, ortalama 18 saat yemek ve içmekten yoksun kalacak küçük yaştaki öğrencilerin okul müdürlüğünce sağlıklarından endişe ettiklerini ve buna izin veremeyeceklerini belirttiler. Müdürlükten çıkan bu karar, Lion Academy Trust'a bağlı, Walthamstow'da 3 ve Tottenham'da da 1 okulu kapsıyor.