İngiltere'de 'Brexit' oylaması başladı; hangi ünlüler "AB'den ayrılalım" diyor?

İngiltere'de AB’de kalıp kalmama konusundaki referanduma gerçekleşiyor. 46.5 milyon seçmenin bulunduğu İngiltere’de sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın AB açısından hiçbir şey eskisi gibi olmayacayağı belirtiliyor. AB’yi değişim bekliyor. Bu nedenle başta Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile AB liderleri dün bir kez daha ‘AB’de kalın çağrısı’ yaptı.AB oylaması, İngiltere’de ünlü isimler arasında da bölünmeye yol açtı. Eski futbolcu David Beckham, "İngiliz futbolu AB sayesinde iyi!" derken, Elizabeth Hurley ise "Hangi ampulun daha iyi olduğunu öğrenmek için AB’de kalmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

“AB’de kalalım” ve “Ayrılalım” diyen ünlüler ve gerekçeleri şöyle: