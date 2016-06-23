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Dünya

İngiltere'de 'Brexit' oylaması başladı; hangi ünlüler "AB'den ayrılalım" diyor?

"Hangi ampulun daha iyi olduğunu öğrenmek için AB’de kalmaya gerek yok"

23 Haziran 2016 13:36

İngiltere'de AB’de kalıp kalmama konusundaki referanduma gerçekleşiyor. 46.5 milyon seçmenin bulunduğu İngiltere’de sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın AB açısından hiçbir şey eskisi gibi olmayacayağı belirtiliyor. AB’yi değişim bekliyor. Bu nedenle başta Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile AB liderleri dün bir kez daha ‘AB’de kalın çağrısı’ yaptı.AB oylaması, İngiltere’de ünlü isimler arasında da bölünmeye yol açtı. Eski futbolcu David Beckham, "İngiliz futbolu AB sayesinde iyi!" derken, Elizabeth Hurley ise "Hangi ampulun daha iyi olduğunu öğrenmek için AB’de kalmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

“AB’de kalalım” ve “Ayrılalım” diyen ünlüler ve gerekçeleri şöyle:

 

"AB’de kalalım" diyenler

-David Beckham (Eski futbolcu): İngiliz futbolu AB sayesinde iyi! 


-Elton John (Müzisyen): Köprüler kurmalıyız, duvarlar değil! 

 

-J.K. Rowling (Yazar): “Ayrılalım” diyenler ırkçı. 

 

-Daniel Craig (Oyuncu): Hiç kimse bir ada değildir. Hiçbir ülke tek başına kalamaz. 

 

-Stephen Hawking (Bilim insanı): İlerleme işbirliği ile sağlanır.

 

"AB’den ayrılalım" diyenler

John Cleese (Oyuncu):AB’nin değişmesi imkânsız.

Michael Caine (Oscarlı oyuncu):AB’nin ne işe yaradığı belirsiz.

Elizabeth Hurley: Hangi ampulun daha iyi olduğunu öğrenmek için AB’de kalmaya gerek yok. 

 

Sol Campbell (Eski futbolcu): AB oyuncuları giderse İngiliz sporcuları gelişebilir. 

 

Roger Daltrey (Who solisti): AB’ye katılmadan önce İngiltere müziği daha iyiydi.

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