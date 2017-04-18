İngiltere'de Brexit erken seçimi

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçimlere gidileceğini açıkladı. Siyasi rakiplerini "siyasi oyunlar oynamak ve yakında AB ile başlanacak Brexit müzakerelerinde İngiltere'nin elini zayıflatmakla" suçlayan May, parlamentodaki bölünmüşlüğün erken seçimi zorunlu kıldığını belirtti.

May, Twitter hesabından da "Brexit ve sonraki süreçte ülkenin ihtiyaç duyduğu güçlü ve istikrarlı liderliği güvence altına almak için seçimlere ihtiyaç olduğunu" kaydetti.

Britanya'nın AB'den ayrılma (Brexit) müzakerelerinin başlangıcı öncesinde erken seçim kararı sürpriz olarak değerlendiriliyor. May, başbakanlık görevine geldiği 2016 Temmuz ayından beri yaptığı açıklamalarda erken seçime gidilmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürmüştü.

Brexit süreciyle ilgili hazırlanan çerçeve müzakere koşullarının 29 Nisan tarihinde AB Konseyi'nce onaylanmasının ardından resmi müzakerelere başlanması planlanıyor.

AB: Takvim değişmez

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un sözcüsü Preben Aamann, İngiltere'nin erken seçim kararının AB açısından öngörülen takvimi değiştirmeyeceğini belirterek 29 Nisan'da çerçeve koşulların kabulünün ardından Brexit yönetmeliklerinin 22 Mayıs'ta hazır olmasını beklediklerini kaydetti.

Almanya ise erken seçim sonuçlarının Brexit sürecine daha fazla açıklık getirmesi umudunu dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'de Brexit referandumunun ardından 'öngörülebilirlik ve güvenilirliğin hiç olmadığı kadar önem kazandığını' belirterek, uzayan belirsizliğin Avrupa ile İngiltere arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere yararının bulunmadığını kaydetti.

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AFP/Reuters/BK/HS