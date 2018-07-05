İngiltere'de bir çift, eski casus Skripal'e saldırıda kullanılan sinir gazıyla zehirlendi

İngiltere'de polis, ülkenin güneydoğusundaki Wiltshire bölgesinde bir çiftin, dört ay önce eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e suikast girişiminde kullanılan Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini açıkladı.

Adlarının Charlie Rowley ve Dawn Sturgess olduğu düşünülen çift, Cumartesi günü Amesbury kasabasındaki bir evde bilinçlerini kaybetmiş halde bulundu.

Amesbury, eski Rus casus ve kızının zehirlendiği Salisbury kasabasının birkaç kilometre uzağında.

Çiftin hastanede yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Benzer belirtileri gösteren başka kimseye rastlanmadığını bildiren emniyet yetkilileri, çiftin saldırıya uğradığına dair bir kanıt bulunmadığını, sinir gazının nasıl bulaştığınınsa henüz belirlenemediğini söyledi.

Emniyet yetkilileri bölge halkına bilmedikleri cisimlere dokunmama, kıyafetlerini yıkama ve ayakkabı, çanta gibi eşyalarını silme çağrısı yaptı.

Yetkililer, halk açısından riskin düşük olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili olarak İngiliz emniyetinin terörle mücadele birimleri, Wiltshire polisiyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor.

Rus yapımı Noviçok'ın belirtilerinin diğer sinir gazlarıyla benzer olduğu düşünülüyor. Bu, sinirlerden kaslara iletilen uyarıların engellenmesi anlamına geliyor. Bu da bazı bedensel işlevlerin çökmesi demek.

Belirtiler arasında gözlerin beyazlaşması, göz bebeklerinin küçülmesi, nöbet geçirmek, salyaların artması ve en ağır durumlarda komaya girme, solunum yolunun tıkanması ve ölüm var.

Bu sinir gazları öncelikle kalbin yavaşlamasına, solunum yollarının daralmasına ve nefesin kesilmesiyle ölüme neden oluyor.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'in 4 Mart'ta Salisbury'de bu sinir gazlı saldırıya uğramıştı.

Olay, son yılların en büyük diplomatik krizine yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı saldırıyla ilgili Rusya'yı suçlarken Kremlin ise suikast girişimiyle ilgisinin bulunmadığında ısrar ediyor.