T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere’de bir arabaya binlerce arı üşüştü

İngiltere'nin Hull kentinde yaklaşık 20 bin arı Pazar günü bir arabaya üşüştü. Bölgedeki arıcılar birliğinin başkanı, arıları araca çeken şeyin ne olduğunu çözemediklerini ve onları otomobilden uzaklaştırmanın zaman alabileceğini belirtiyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Hull kentinde yaklaşık 20 bin arı Pazar günü bir arabaya üşüştü.

Aracın sahibi Shirley Taylor, arıların evinin önünde duran Nissan marka aracına yuva yapmaya çalıştığını söylüyor.

Beverley Arıcılar Birliği Başkanı Chris Coulson ise Pazar gününden beri arıları araçtan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Coulson, arıları araca çeken şeyin ne olduğunu çözemediklerini ve onları otomobilden uzaklaştırmanın zaman alabileceğini belirtiyor.

Aracın sahibi Taylor ise aracının başına gelenleri komşusunun sayesinde fark ettiğini söylüyor:

"Komşumdan bir mesaj geldi, eve döndüğümde arabama dikkat etmemi yazmıştı.

"Aracın halini görünce hemen eve koştum ve diğer komşularım gibi kapıları pencereleri kapattım.

"Tüyler ürperten bir deneyim oldu bizim için. Binlercesi sürekli uçuşuyor ve beni, kızımı ve torunumu soktular. Kabus gibi."

Arıcılar Birliği Başkanı Coulson, genellikle arıların kovanlarındaki nüfus çok arttığında bir koloninin yeni bir yuva bulmak için kovandan ayrıldığını ancak daha önce bu kadar çok sayıda arının bir araca üşüştüğünü hiç görmediğini söylüyor:

"Arılar buldukları her oyuğa girmeyi sever ve otomobillerde bunlardan çok sayıda var.

"Onların uçmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aracın üstündeki kutuda genç arılar ve yumurtalar var, umarım diğer arıları onların ölmemesi için etraflarını sararlar.

"Arıları buradan çıkarıp onlara daha kabul edilebilir bir ev bulmak istiyoruz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HullPazarBölgedekiShirley TaylorNissanArıcılar Birliği Başkanı Chris CoulsonTaylorBinlercesiKabusArıcılar Birliği Başkanı CoulsonAracın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24