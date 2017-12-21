T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı görevi bıraktı

Kasım ayında çıkan bir haberde başbakan yardımcısının parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmişti

21 Aralık 2017 04:37

İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, İçişleri Bakanlığının hakkında yürüttüğü soruşturmanın, bakanlık tüzüğünü ihlal ettiği yönünde sonuçlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Green, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa dilekçesinde, eylemlerinden dolayı özür diledi. İçişleri Bakanlığının geçen ay başlattığı soruşturmada kusurlu bulunan Green, hakkındaki iddialarla ilgili de yanıltıcı açıklamalar yapmıştı.

Pornografik içerik bulunduğu iddia edilmişti

Green hakkında Kasım ayında çıkan bir haberde başbakan yardımcısının parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma başlatılmadan bir hafta önce de iktidardaki Muhafazakar Partili bir aktiviste cinsel tacizde bulunduğu yönündeki bir başka iddiayla gündeme gelen Green, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da geçen ay, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf etmesini takiben görevinden istifa etmişti.

ETİKETLER

ingilterebaşbakan yardımcısıistifapornobakanlıkdomain green

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24