İngiltere'de bahisler kızışıyor



Gazeteciler ve Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden hayranları, yaklaşık iki haftadır Londra’daki St. Mary Hastanesi’nin önünde bekliyor. Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’un ikinci bebeği de burada dünyaya gelecek.

Bebeğin nisan ayı ortası veya sonlarında dünyaya geleceği söyleniyordu. Ancak şimdiye dek hastanenin önünde hiçbir Kraliyet heyecanı yaşanmadı. O nedenle gazeteciler sıkıntıdan St. Mary Hastanesi’nin önünden geçen ördekleri fotoğraflayıp tweet atıyor.

Bu durumu fırsat bilen bir İngiliz bahisçi, sayıları giderek artan hayranların heyecanını artırmak için St. Mary Hastanesi’nin önüne biri mavi diğeri pembe kurdelalı, 3 metre gibi dev boyutlarda iki oyuncak ayı bıraktı.

Bütün gün Londra sokaklarında gezdirilen ayıcıklarla ikinci Kraliyet bebeğinin adı için açılan bahislerin reklamı yapılıyor.

En büyük bahisler kız isminde Alice ve Charlotte, erkek isminde ise James ve Arthur etrafında dönüyor. Bahisçilerin büyük bir kısmı, ufak Prens Georg’un bir kız kardeşi olacağını düşünüyor.