İngiltere'de aşırı sağcılara direnen genç kadının fotoğrafı gündem oldu

İngiltere'de, aşırı sağcı çizgideki English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) Birmingham kentinde düzenlediği eyleminde protestoculara karşı direnen genç kadın Saffiyah Khan'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fotoğrafın hikayesini BBC'ye anlatan Khan, bir kadını savunmak amacıyla eylemcinin karşısına geçerek gülümsediğini söyledi.

Fotoğrafı binlerce defa paylaşılan Khan, bir kadının yaklaşık 25 erkek tarafından çevrildiğini gördüğünde 'korkusuzca' eylemcilerin karşısına dikildiğini belirtti.

İngiltere doğumlu olan, yarı Pakistanlı yarı Bosnalı Khan, karşı eylem grubunda olmadığını, "İslamafobi" diye bağıran bir kadının 360 derece çevrilmesinin ardından eylemcilerin karşısına çıktığını anlatıyor.

Fotoğrafın viral bir hale dönüşmesine şaşıran Khan, hiç korkmadığını, "Parmağını yüzüme dayadı. Çok agresifti. Orada bir polis memuru vardı ve yüzümden parmağını çekti. Şiddetli bir şekilde karşılık vermezdim" diyerek açıklıyor.

İngiliz Savunma Birliği ise Khan'ın "terör kurbanları" anısına yaptıkları bir dakikalık saygı duruşunu bozduğunu iddia ediyor.